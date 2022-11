Lucía Méndez, Jorge Perugorría si uniscono alla serie limitata di Hulu – Scadenza

ESCLUSIVO: Lucía Méndez e Jorge Perugorría sono stati scelti come personaggi fissi della serie La Macchinala serie limitata di Hulu che segue un pugile anziano (Gael García Bernal) il cui astuto manager (Diego Luna) gli assicura un’ultima possibilità per un titolo.

Karina Gidi, Raul Briones, Luis Gnecco hanno anche aderito al progetto in ruoli molto ricorrenti. La Máquina è prodotto da Searchlight Television, 20th Television e La Corriente del Golfo di Bernal e Luna. Sarà trasmesso in streaming sulle piattaforme DTC della Disney come Hulu Original negli Stati Uniti Marco Ramirez (temerario) è produttore esecutivo e showrunner, con Bernal, Luna, Gerardo Gatica, Leandro Halperín, Adam Fishbach e Kyzza Terrazas a bordo come produttori esecutivi. Gabriele Ripstein (600 miglia, un nemico sconosciuto) dirigerà.

Méndez interpreterà Josefina, una donna di umili condizioni ma che si è fatta strada nella società dell’alta società. Soffoca suo figlio, Andy (Luna), commentando costantemente tutto, dal suo aspetto alle sue decisioni aziendali.

Perugorría interpreterà Sixto, una figura della vecchia scuola del mondo della boxe cubana, Sixto è l’allenatore di lunga data di Esteban (Bernal), che funge da figura paterna e mentore sia per Andy che per Esteban.

Gidi reciterà nei panni di Carlota, nata in una ricca famiglia messicana ed è sposata con Andy. Briones reciterà nei panni di Juan Carlos, un poliziotto brizzolato che naviga su entrambi i fronti della legge. Gnecco reciterà nei panni di Facundo, un giornalista della vecchia scuola in un mondo della nuova scuola.

Méndez è un artista versatile con successo in televisione, film e come artista musicale. Ha pubblicato 32 album dal suo inizio nel 1975. “Siempre Estoy Pensando En Ti” (1976) di Lucía ha venduto un milione di copie. I suoi ruoli nella soap opera includono Viviana (1978), Colorina (1980), e Vanessa (1982). Méndez è rappresentato dal Gruppo Palomera.

Attore, regista e artista affermato, Perugorría ha co-diretto il suo primo lungometraggio Afinidades nel 2009 ha poi scritto e diretto il suo secondo film, Amor Croniconel 2010. Nel 2011 ha scritto, diretto e interpretato il suo terzo lungometraggio, Se Vende, che ha vinto il Premio Corallo del Pubblico al 34° Festival del Cinema Latinoamericano dell’Avana. Nel 2014 ha diretto il suo quarto lungometraggio di finzione Fatima o el Parque de la Fraternidad. Perugorría è rappresentata da Gota de Luz, agenzia spagnola diretta da Isabel González.

Gidi ha interpretato Esperanza Barrientos in Un estraneo nemico stagioni uno e due per Amazon Prime Video, e può essere visto nel prossimo dramma di HBO Max, Sierra Madre.

Il lavoro di Briones nel recente documentario Una Película de Policias gli è valso una nomination ai prossimi Ariel Awards come miglior attore. È rappresentato da Talent On The Road Management.

Gnecco è apparso di recente in Aqui en la Tierra, Los Espookys, El Presidente e La Jauria. È rappresentato da Talent On The Road Management.