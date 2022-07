L’orso ha preso un colpo importante ai fan di SnyderCut

Quanto segue contiene spoiler per la prima stagione di Hulu’s The Bear, oltre a menzioni di autolesionismo.

Nella stagione 1 di Il Orso, Carmen ha avuto molti ostacoli da superare per rimettere a posto la cucina della sua famiglia. Oltre ad affrontare il suicidio del fratello, ha dovuto gestire uno staff esuberante e resistente al cambiamento. Inizialmente non potevano entrare in contatto con lo stile chef d’élite di Carmen, in contrasto con la mentalità da tavola calda che conoscevano da tutta la vita.

In mezzo a tutto questo, la figura più controversa era il suo cugino egoista, Richie. Ha cercato di mantenere le cose alla vecchia maniera, ma ha suscitato molto calore con Sydney (il nuovo sous-chef) per non sentirsi irrilevante. Tuttavia, in uno dei suoi momenti più salvifici, Richie ha salvato Carmen, prendendo un colpo importante ai fan di SnyderCut per far loro sapere che non aveva tempo per la loro tossicità.

È successo quando Carmen ha deciso di trarre vantaggio dal videogioco violento, Rompipalle. Era una moda passeggera a Chicago, quindi Carmen ha creato un evento, rivolto a fan e cosplayer. Ha avuto Fak, il suo amico geek, per aiutarlo. E, nel giro di poche ore, dozzine di persone erano in costume fuori dalla tavola calda.

Il problema era che stavano diventando chiassosi, sbattendo contro le finestre. A Carmen non piaceva che la gente facesse casino con la sua proprietà, poiché non aveva fondi per riparare eventuali danni. Lo ha portato a colpire il marciapiede per reprimere l’equipaggio, solo che alcuni di loro lo hanno attaccato. Richie è uscito, però, e ha sparato con la sua pistola in aria, inviando un colpo di avvertimento.

Li ha chiamati “Incel, QAnon, 4chan, Snyder Cut figli di puttana”, chiarendo che non aveva tempo per la loro aggressività. Inoltre, ha mostrato la sua lealtà a Carmen, perché non importa quante volte litigassero, erano come fratelli. Questo ha calmato la banda, ma il caos di The Original Beef ha parlato di un serio problema nel mondo reale.

I fan di Snyder Cut, dopo tutto, sono stati molto rabbiosi online, il che li ha portati a fare il prepotente con molte persone nell’industria creativa per convincere la Warner Bros. a pubblicare il giustizia Lega visione che aveva Zack Snyder. Odiavano quello che ha fatto Joss Whedon, che li ha portati a fare cose come petizioni, far volare aerei con cartelli che chiedevano il taglio e persino recensire altri film come Godzilla contro Kong. Lo studio ha sorprendentemente concesso, dando a Snyder fondi aggiuntivi per finire il lavoro, ma ironia della sorte, recenti sviluppi hanno rivelato che la campagna era guidata dai robot. I rapporti implicano anche che Snyder fosse dietro la campagna di “marketing” e che avesse una spaccatura con i produttori, Geoff Johns e Jon Berg sulla versione curata da Whedon, che non andò bene al botteghino e sembrava segnare la fine del DCEU .

In definitiva, è stato interessante vedere il personaggio più tossico dello show scagliarsi contro queste comunità online e i livelli che la loro rabbia può raggiungere. Respingere ha anche dimostrato che Richie aveva a cuore i migliori interessi dell’azienda e che nemmeno lui avrebbe tollerato persone autorizzate che sentivano di poter abusare dei locali e dei lavoratori perché stavano spendendo soldi. Ha anche insegnato a Carmen la solidarietà poiché mirava a mantenere a galla il commensale, mentre cercava di capire il suo target demografico e mantenere l’unità nella sua cucina.

Tutti gli otto episodi di The Bear sono disponibili su Hulu.