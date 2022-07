L’orso fa un caso per i drammi a puntate brevi

Prima che lo streaming prendesse il sopravvento nel mondo della televisione, gli episodi TV di 20-30 minuti erano riservati alle sitcom; i drammi erano quasi sempre più lunghi. Al giorno d’oggi, gli episodi di qualsiasi spettacolo sono liberi di essere praticamente di qualsiasi durata. Gli effetti sul dramma di Hulu, L’orso, sta ottenendo molti riconoscimenti, da un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes a un rinnovo della seconda stagione appena coniato. Una cosa che distingue questa serie è il suo ritmo insolito e accattivante. E una cosa che fa funzionare questo ritmo così bene sono i suoi episodi sorprendentemente brevi. Nel suo successo unico, L’orso sostiene che gli episodi più brevi della televisione dovrebbero essere qui per rimanere.

Una delle cose che imposta L’orso a parte è come prospera sul suo naturalismo, dal suo dialogo al suo set alla recitazione, L’orso si propone di sentirsi reale, grintoso e imperfetto. Questo rende facile per gli spettatori essere catapultati nella storia come se stessero guardando lo svolgersi di un dramma della vita reale. Qualcosa che innesca L’orso per raggiungere questo obiettivo in modo univoco è il suo ritmo spesso inesorabilmente accelerato. Tutto su L’orso è veloce e offre al suo pubblico un’esperienza visceralmente coinvolgente. L’effetto di questo funziona a vantaggio della trama. Una parte importante della trama è quanto sopraffatta Carmen (Jeremy Allen White) è con le carte che gli sono state distribuite. E, in base alla progettazione, L’orsoIl ritmo di ‘s permette agli spettatori di sentirsi sopraffatti insieme a lui.

L’efficacia di L’orsoIl ritmo inaspettatamente vorticoso non lo è Appena un effetto di come si svolge la narrazione. È anche un effetto dei brevi episodi della serie. Mentre quasi tutto va bene quando si tratta di durata degli episodi nel mondo dello streaming, è comunque inaspettato e nuovo che un dramma venga consegnato nello stile di episodi di 30 minuti. L’orso sta dimostrando, tuttavia, che altri drammi sarebbe saggio considerare di fare lo stesso.

L’argomento naturale contro i drammi con episodi di 30 minuti è, ovviamente, quanto tempo ha un episodio per far respirare la sua storia e quanto terreno può essere coperto nel tempo assegnato. In una commedia, questo spesso non è così necessario, e quindi siamo abituati a vedere commedie con episodi che sembrano solo rapidi tuffi nel mondo dello spettacolo. I drammi, d’altra parte, sono costretti a fare molto di più. Come spettatori, tendiamo ad aspettarci che una serie drammatica sembri un po’ un film. E, più lo streaming consente di piegare le vecchie regole, più le serie drammatiche sembrano osare avventurarsi nel territorio dei lungometraggi. Che cosa Cose sconosciute 4 appena realizzato con successo con i suoi lunghi episodi cinematografici ne è un perfetto esempio.

Tuttavia, più i confini e i confini della televisione cambiano e diminuiscono e più gli spettacoli sono invitati a sperimentare, più le serie farebbero bene a pensare a ogni aspetto di come vengono consegnati al loro pubblico come qualcosa che potrebbe funzionare a vantaggio della loro narrazione. Una buona narrazione drammatica non è più qualcosa che deve essere realizzata con incrementi di 40 minuti e schiacciata tra le interruzioni pubblicitarie. Le regole e le possibilità stanno cambiando e, man mano che la capacità di varietà cresce, crescono anche le aspettative e l’apprezzamento per il pensiero fuori dagli schemi.

Immaginare L’orso raccontare la sua storia attraverso episodi della durata di un’ora significa immaginare una serie completamente diversa, ed è sicuro dire che quella serie non racconterebbe altrettanto bene la sua storia specifica. Come spettatori, la nostra esperienza con il ristorante al centro dello spettacolo, The Beef, è molto simile a quella di Carmine con esso. Sia il pubblico che Carmine sono catapultati in questa situazione. Iniziare a guardare questa serie dall’inizio è come saltare su un treno mentre ti passa davanti. La storia non ha alcun interesse a rallentare per farti salire a bordo. Piuttosto, funziona come se si stesse muovendo a questo ritmo prima che tu entrassi e continuerà a muoversi a questo ritmo se scegli di andartene. Questo aiuta notevolmente ad aggiungere all’impressionante prodezza di realismo della serie. Nel mondo reale, le storie non iniziano con un pilot e finiscono con un finale; vanno avanti all’infinito.

Con i suoi episodi veloci e incisivi, L’orso imita perfettamente quel fatto della vita. Sembra la vita reale, il tutto mentre si crea urgenza e si aggiunge alla posta in gioco. Gli episodi della durata di un’ora altererebbero completamente la sensazione della serie e renderebbero i suoi episodi trascinanti e spesso probabilmente sembrerebbero un compito troppo difficile da sopportare. Con i suoi brevi episodi, invece, gli spettatori sono liberi di consumare esattamente quanto riescono personalmente a digerire. Questo è un modo ideale per presentare una serie che, come questa, perde una stagione tutta in una volta. Gli spettatori lo guardano al proprio ritmo e imparano come sincronizzare le proprie esigenze con il ritmo dello spettacolo. È sia facile da guardare in modo abbuffato, lasciando che un episodio fluisca senza soluzione di continuità nel successivo, sia facile da consumare a piccoli morsi. A volte trascorrendo mezz’ora a guardare un episodio di L’orso è come i Riccioli d’oro dei programmi TV: è “giusto”. Di più sarebbe troppo e troppo opprimente. In questo modo, gli episodi di 30 minuti effettivamente lo consentono Di più dramma, piuttosto che meno, come ci si potrebbe aspettare. Gli episodi sono liberi di essere intensi come sono a causa della loro lunghezza. E gli spettatori possono prendere le proprie decisioni se continuare o meno a esistere nella cucina frenetica e divorante dello spettacolo o se prendere una pausa fino a domani.

Normalmente non ci si aspetterebbe che episodi di 30 minuti per un dramma teso, frenetico ed emotivo siano un formato ideale. Ma per L’orsoquesti brevi episodi si aggiungono solo a ciò che rende questa serie così emotivamente toccante e intensamente guardabile. L’orso ha corso un rischio con questi brevi scatti ad alto contenuto energetico e il rischio ha dato i suoi frutti. In questo modo, è diventato chiaro che in un’epoca in cui la televisione è completamente diversa da come era in passato, il pubblico è pronto anche per formati completamente diversi. Le serie non sono più inscatolate come una volta e, di conseguenza, le scelte fuori dagli schemi sono benvenute. Sperimentare con la durata dell’episodio potrebbe non riguardare più fasce orarie, pubblicità o idee antiquate. Piuttosto, è tempo che i formati degli spettacoli si adattino alle storie che mirano a raccontare. E, L’orso dimostra che una storia su una cucina frenetica appartiene a uno spettacolo frenetico.