L’orso di Hulu rende omaggio ad Harold Ramis con la bevanda degli acchiappafantasmi fatta in casa

Quanto segue contiene spoiler per The Bear Stagione 1, attualmente in streaming su Hulu.

Dalla sua uscita su Hulu, la serie drammatica L’orso ha fatto scalpore sia con la critica che con gli spettatori. Lo spettacolo racconta la storia di Carmen “Carmy” Berzatto, rinomata chef che, a seguito di una tragedia, torna nella sua casa di Chicago per lavorare nella paninoteca di famiglia. Fin dall’inizio, la serie ha guadagnato elogi per la sua commedia oscura, i personaggi forti e il ritratto autentico della vita frenetica e tormentata delle persone nel settore della ristorazione.

Inoltre, L’orso è ricco di accenni intelligenti e intelligenti alla cultura pop, come il torneo di videogiochi che Carmy lancia nel primo episodio per mantenere a galla il negozio. Uno dei riferimenti più espliciti e sinceri arriva nel quarto episodio della serie, “Dogs”. In quell’episodio, Carmy e suo cugino (anche se non di sangue), Richy (interpretato da Ebon Moss-Bacharach, che, data l’aggiunta di Jon Berenthal al cast, rende questo spettacolo non ufficiale Punitore reunion), hanno il compito di organizzare la festa di compleanno di un bambino. Per placare il suo giovane ospite, Carmy mette insieme un menu di hot dog di Chicago e la sua versione fatta in casa del classico acchiappa fantasmi-sapore Hi-C a tema, Ecto Cooler.

Rilasciato nel 1989 per aiutare a promuovere il rilascio di Acchiappafantasmi II (oltre a un collegamento alla serie di cartoni animati I veri acchiappa fantasmi), Ecto Cooler è diventato rapidamente un punto fermo nei contenitori per il pranzo per i bambini degli anni ’90 ovunque. Sebbene la bevanda di colore verde e aromatizzata all’arancia/mandarino non sia stata inizialmente creata per acchiappa fantasmi (in realtà esisteva dal 1965 come Citrus Cooler), il rebranding, featuring acchiappa fantasmi mascotte Slimer sulla confezione, ha avuto un successo immediato. In effetti, molto tempo dopo Acchiappafantasmi II lasciato i teatri e I veri acchiappa fantasmi ha lasciato le onde radio, Ecto Cooler ha continuato. Ha continuato ad essere immagazzinato nei negozi con il nome Ecto Cooler fino al 1997, quando è stato nuovamente imballato come Shoutin’ Orange Tangergreen. L’immagine classica di Slimer è stata riproposta in una bocca assetata, sebbene la forma distintiva del fantasma verde fosse ancora facile da individuare.

La longevità di Ecto Cooler sugli scaffali dei negozi ha contribuito a renderlo una parte dominante del panorama della cultura pop. È stato visto in spettacoli come Alf e nel film horror a basso budget del 1990 I Willies. Più recentemente, la bevanda è apparsa I Goldberg, una serie che ha sempre portato con orgoglio la sua nostalgia sulla manica. Nel 2016, Ecto Cooler è tornato ufficialmente in scena come parte del marketing per il riavvio di Paul Feig di Acchiappa fantasmi. Sfortunatamente, la fornitura non è stata in grado di soddisfare la domanda e la maggior parte dei fan di Cooler ha trovato quasi impossibile trovare la bevanda nei negozi o online. Nel 2021, Ecto Cooler è stato nuovamente reso disponibile nell’ambito della promozione per Acchiappafantasmi: Aldilàanche se solo ai vincitori di alcuni concorsi sui social media.

A causa della disponibilità limitata di Ecto Cooler, rimane un oggetto raro e molto ambito acchiappa fantasmi fan. Il desiderio di Ecto Cooler è così fervente, che i fan hanno persino iniziato a produrre le proprie ricette, come fa Carmy su L’orso. Il suo tentativo di catturare Ecto-fever ha successo, poiché il cognato di Carmy, Pete, è estasiato dal drink, commentando quanto abbia il sapore della cosa reale. Sfortunatamente, all’insaputa di Pete (e Carmy), Richy ha accidentalmente aggiunto l’Ecto Cooler con il suo Xanax, mettendo fuori combattimento Pete e tutti i bambini della festa.

Oltre all’ecto-reminiscente e acchiappa fantasmi Riferimenti, L’orso presenta un breve, ma toccante, omaggio a acchiappa fantasmi star (e compagno di Chicago) Harold Ramis. Guardando gli ingredienti di Carmy, Richy tocca la bottiglia di punch verde e dice: “RIP, Harold”. È un bel promemoria di quanto fortemente Ramis sia ancora legato al franchise che ha contribuito a dare vita.

In un altro episodio, un inquadrato acchiappa fantasmi il poster è visto al ristorante, indicando chiaramente che la famiglia (e i creatori dello spettacolo) sono tutti grandi fan del film. Dato che il acchiappa fantasmi franchising non mostra segni di rallentamento, L’orso avrà senza dubbio molto materiale a cui fare riferimento negli episodi a venire.

La prima stagione di The Bear è disponibile per lo streaming su Hulu.