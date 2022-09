Logan Lerman sarà il protagonista di “We Were the Lucky Ones” di Hulu – Scadenza

ESCLUSIVO: Logan Lerman, fresco di recitazione al fianco di Brad Pitt Treno ad alta velocità, ha firmato per il suo ultimo ruolo televisivo di alto profilo.

Lerman reciterà nella serie limitata di Hulu Siamo stati i fortunatiinsieme a Joey King, che ha anche recitato nel film d’azione.

La serie è basata sul bestseller di Georgia Hunter su una famiglia ebrea separata all’inizio della seconda guerra mondiale, determinata a sopravvivere e riunirsi.

Lerman, protagonista di Amazon cacciatori – prodotto da Jordan Peele, che tornerà per una seconda stagione, interpreterà Addy, una figlia di mezzo ebrea polacca di 25 anni. È un avventuriero che vive a Parigi come ingegnere e sta riscuotendo un successo in erba come compositore di musica. Ha la capacità di trovare un terreno comune con persone dissimili e un talento per aggiustare qualsiasi cosa. Il personaggio è ispirato alla storia del nonno di Georgia Hunter da giovane alla fine degli anni ’30.

Lerman ha ottenuto la sua pausa nel Percy Jackson film e ha anche recitato in I vantaggi dell’essere timidi e Indignazione.

La serie limitata, che proviene da 20th Television, è prodotta e scritta da Erica Lipez (Lo spettacolo mattutino), che funge anche da showrunner. Thomas Kail (Fosse/Verdon) dirige e produce esecutivamente. Jennifer Todd è il produttore esecutivo di Old 320 Sycamore. Adam Milch sarà il produttore esecutivo e Hunter sarà il co-produttore esecutivo.

Lerman è rappresentato da WME, Brillstein Entertainment Partners e dall’avvocato Bob Wallerstein.