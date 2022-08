‘Lo spettacolo dei Paloni! Speciale Halloween!’ Set per Hulu da Justin Roiland – Scadenza

ESCLUSIVO: Nel 2009, Justin Roiland (Rick e Morty, opposti solari) ha proposto alla Fox una commedia animata che era un mix di sbalzi di famiglia e varietà stravaganti. Il risultato è stato Lo spettacolo comico della famiglia Paloni, una presentazione pilota fuori dagli schemi che non è stata inserita in Animation Domination della Fox. Uno spettacolo in anticipo sui tempi, forse?

Sembra che il momento sia adesso: il 17 ottobre andrà in onda Hulu Lo spettacolo dei Paloni! Speciale Halloween!, che segue Leroy, Reggie e Cheruce Paloni mentre ospitano uno speciale di Halloween pieno di cortometraggi spettrali di un gruppo di animatori emergenti.

Roiland dà la voce a Leroy, il fratello maggiore della famiglia, un ragazzo ottimista e laborioso il cui sogno è realizzare e ospitare il proprio spettacolo di varietà. Zach Hadel (Amici sorridenti) interpreta Reggie, il fratellino di Leroy dalla lezione corta e dalla parlantina veloce che ha la tendenza a lasciare che il suo temperamento ostacoli il suo lavoro di ospite.

Pamela Adlon (cose migliori) è Cheruce, la figlia di mezzo alienata che ha le sue idee su come sarebbe dovuto andare lo speciale. È amareggiata e nutre rancore nei confronti dei suoi fratelli per non aver abbracciato le sue idee. A completare il cast principale ci sono Vatche Panos, che dà la voce a Little Long Legs; e Kari Wahlgren, che interpreta la zia Stephanie, la zia egoista e credula del Paloni che sente che la maternità l’ha derubata dei suoi anni migliori.

La trama è simile a quella con cui Roiland ha creato Lo spettacolo comico della famiglia Paloni, in cui Leroy, nonno Jo e il giovane fratello di Leroy, Marty, ospitavano uno spettacolo di varietà dal loro soggiorno. Dai un’occhiata ad alcune scene della presentazione originale di seguito e presta particolare attenzione ai denti dalla forma strana del clan e all’inutile pulsante della commedia. C’è anche un assaggio di una creatura chiamata “Mustard Girl”. Potenziale di spin-off!

Lo spettacolo dei Paloni! Speciale Halloween! è prodotto da Roiland e Ben Bayouth. Viene da 20a animazione televisiva.