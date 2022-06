Liz Hannah sulla carriera, ‘The Girl From Plainville’, ‘The Dropout’ — Dietro l’obiettivo – Scadenza

Scadenza

Liz Hannah sta sicuramente vivendo una buona stagione, con un forte entusiasmo non per uno ma per due dei migliori contendenti agli Emmy della serie limitata, entrambi su Hulu. Per La ragazza di Plainville, che vede come protagonista Elle Fanning nei panni della controversa Michelle Carter, che è stata condannata essenzialmente per aver causato il suicidio del suo ragazzo, Hannah è stata creatrice, showrunner, produttrice esecutiva, scrittrice e regista di diversi episodi. Per L’abbandono, è stata produttrice esecutiva e scrittrice della storia della famigerata fondatrice di Theranos Elizabeth Holmes, interpretata da Amanda Seyfried.

Entrambi sono ovviamente basati su storie vere, ed entrambi gli spettacoli hanno in realtà alcune cose chiave in comune: temi che hanno attirato Hannah in primo luogo. Si unisce a me oggi per l’ultima edizione della mia serie di video di Deadline Behind the Lens mentre esaminiamo tutto ciò che è avvenuto nella creazione di entrambi gli spettacoli, perché sono importanti, la forza trainante tra queste due donne e il fascino di portare storie di saggistica al piccolo schermo.

Hannah parla anche del percorso tortuoso che ha portato la sua carriera a questo punto, inclusa la sceneggiatura “specifica”. La Posta che ha lanciato il suo viaggio, ha attratto Steven Spielberg, Meryl Streep e Tom Hanks, e ha vinto una nomination all’Oscar per il miglior film più un importante WGA Award per l’allora nuovo scrittore. I suoi crediti includono anche la commedia Charlize Theron-Seth Rogen colpo lungo, la serie popolare cacciatore di menti, il film Tutti i luoghi luminosi e altro ancora. Parliamo anche di tutti quelli.

Guarda la nostra conversazione nel video qui sopra.