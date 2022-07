Lily James è stata nominata per la prima volta agli Emmy per “Pam & Tommy” – Scadenza

Martedì mattina, Lily James ha ricevuto la sua prima nomination agli Emmy, come miglior attore protagonista in una serie limitata o antologica nel ruolo di Pamela Anderson in Hulu’s Pam e Tommy. Lo spettacolo ha ricevuto dieci nomination in totale, tra cui per Sebastian Stan nei panni di Tommy Lee (anche il suo primo nome), e per il trucco e l’acconciatura.

Pam e Tommyprodotto dall’attore non protagonista Seth Rogen (anche lui nominato), descrive la vera storia del furto e del rilascio non autorizzato del sex tape di Anderson e dell’allora marito Lee, il primo negli anni ’90, quando Internet era ancora un dinosauro dial-up e Lo streaming TV non era che un sogno lontano.

Parlando a Deadline dopo l’annuncio delle nomination, James ha detto che rielaborare la vecchia percezione negativa del pubblico di Anderson aveva significato molto per lei personalmente.

Ha sentito qualcosa dalla stessa Anderson? “No, non l’ho fatto,” disse James, “e questo è abbastanza giusto e devo rispettare quel confine. Ma tutto ciò che volevamo fare era far luce su questa storia e rivelarla. È davvero la brutta verità di quanto sia stato orribile quello che è successo loro, e ogni secondo eravamo dalla parte di Pamela… Spero che sia stata accolta, ma al di là di ciò non potrei mai sapere come si sente, ma quelle erano le nostre intenzioni.

James ha detto in un’era post #meToo, si spera che questo spettacolo faccia parte di un movimento per ritenere le persone responsabili.

“Penso che tutti siano più aperti e preparati ad ascoltare queste storie e guardare ad esse e alla propria colpevolezza, che è la cosa più importante per me, stiamo guardando le cose che ci sono state insegnate da ragazze, le cose che siamo stato mostrato. Abbiamo sopportato il comportamento per così tanto tempo ed è stato molto, molto tossico… quindi per me essere parte di uno spettacolo che l’ha esplorato e ha mantenuto lo slancio, si spera che sia così importante per me”.

“Questa è stata una continua esplorazione di ciò, di ciò che ho vissuto nel mio lavoro e nei media, e quindi penso che molto di questo sia nato dalla rabbia e dal tentativo di esaminarlo. Non stavamo cercando risposte, non stavamo girando un documentario, ma stavamo solo cercando di avere una prospettiva diversa su ciò che è accaduto in un momento cruciale per la cultura popolare”.

Delle molteplici nomination, James ha detto: “Sono così orgoglioso perché eravamo davvero coinvolti insieme e ci siamo sentiti così uniti nella nostra ambizione di provare davvero a fare qualcosa con questo. Quindi sono così felice e così elettrizzato che siamo entrambi in questa situazione folle. Lo rende decisamente migliore”.

Penso che tutti in questa squadra, tutti abbiano detto di non aver mai lavorato di più, quindi per tutti per ottenere quel riconoscimento, è solo che sono completamente sopraffatto e sono così felice per loro… sembra proprio un riconoscimento così bello e un incredibile onore”.

Il prossimo passo per James è l’uscita di gennaio 2023 del film diretto da Shekhar Kapur Cosa c’entra l’amore con questo? Il film comico, interpretato anche da Emma Thompson ed è scritto da Jemima Khan, segue la documentarista Zoe (James) mentre esamina il matrimonio combinato del suo amico Kazim (Shazad Latif, Star Trek: Scoperta).