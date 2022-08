Lily James e Sebastian Stan di Pam e Tommy condividono alcuni segreti – Contenders TV – Scadenza

“C’era un grande senso di voler rendere giustizia a questa persona reale e raccontare la sua storia onestamente, con grande empatia e proteggerla”, Pam e TommyLily James ha detto di aver interpretato Pamela Anderson nella miniserie di Hulu, nominata agli Emmy.

“Questo sembrava così personale ed è diventato davvero universale al di là di questa storia che è appena accaduta a Pamela, e ha iniziato a guardare davvero a come trattiamo le donne”, ha aggiunto dei colpi professionali e privati ​​che Baywatch star ha subito un sex tape rubato che ha illuminato Internet nella sua quasi infanzia.

Certamente, nell’ultimo decennio del 20° secolo, pochi, oltre a Bill Clinton, apparivano più grandi, o con maggiore infamia, di Anderson e dell’allora marito Tommy Lee. Per molti versi, la fama quasi sconfinata dell’attrice canadese e del batterista dei Mötley Crüe, e le ricadute spietate dei loro atti più intimi disseminati nel panorama digitale hanno inavvertitamente posto le basi per l’era del panorama esplicito dei social media di oggi.

“A volte è quasi impossibile ricordare com’era esistere senza Internet”, Pam e Tommy Il co-showrunner DV DeVincentis ha detto del vasto divario tra il passato non così lontano rappresentato nella serie di otto episodi e il 2022. “Gli anni ’90 sembrano adesso, ma culturalmente sono così distinti, così diversi”.

Lily James e Sebastian Stan nella collezione Everett “Pam & Tommy”.

Staccando gli strati sulla sordida saga di Anderson, Lee e la perdita di privacy e reputazione nell’America moderna, James e DeVincentis stavano parlando all’evento Contenders Television: The Nominees di Deadline. Insieme a Pam e Tommy nominati per 10 Emmy, tra cui Outstanding Limited o Anthology Series e migliori attrici e attori nominati per James e il co-protagonista Sebastian Stan. Il duo è stato raggiunto nel panel da Stan e dal co-showrunner Robert Siegel.

“È stato tutto fino all’ultimo secondo, ogni giorno”, ha rivelato Stan della trasformazione degli attori nella coppia nella vita reale ora divorziata.

Tuttavia, nonostante tutto il glamour, la grinta e il coraggio di Pam e Tommycosì come le altezze vertiginose e la dura discesa che profila, questa è sempre stata una storia di fragilità, Il lottatore disse lo scriba Siegel. “Abbiamo sempre sentito molto fermamente di essere dalla loro parte, sai, in particolare Pam”, ha detto. “Alla fine, lei è in definitiva la persona con cui risiedono le nostre simpatie”.

Pam e Tommy Nel cast troviamo anche Nick Offerman, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spenser Granese e Mozhan Marnò, oltre a Seth Rogen. In qualità di produttore esecutivo, Rogen è stato nominato come miglior attore non protagonista in una serie limitata o antologica o in un film per il ruolo dello sfortunato ladro di sex tape Rand Gautier.

