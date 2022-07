Le stagioni de “Il racconto dell’ancella”, classificate dalla peggiore alla migliore

di Hulu Il racconto dell’ancella ha dominato la televisione drammatica con la sua rappresentazione di una teocrazia fondamentalista responsabile dei diritti delle donne. Accumulato attraverso la rivisitazione di quella di Margaret Atwood toccante romanzo del 1985 con lo stesso nome, la serie è protagonista Elisabetta Moss, Yvonne Strahovski, Anna Dowd e Giuseppe Fiennes. La serie si colloca in un mondo in cui le donne fertili diventano una merce attraverso il loro uso come surrogati per aiutare a ripopolare un’America morente, dopo che anni di abusi ambientali diminuiscono i tassi di natalità. La maternità surrogata forzata, chiamata ‘cerimonie’, è giustificata da un dovere femminile di procreare, in quanto manipolato dalle radici bibliche. Al centro c’è June, che tenta di navigare nella moralità in scala mobile di un sistema oppressivo.

IMPARENTATO:

La quinta stagione di “The Handmaid’s Tale” fissa la data di uscita con nuove immagini di June e Serena

Il racconto dell’ancella prende ad arte le parti più oscure dell’umanità e romanza i suoi problemi sociali e politici in una nuova America. Coprendo quattro stagioni, con la quinta in uscita il 14 settembre 2022, lo spettacolo vincitore del Primetime Emmy funge da ammonimento tanto quanto il romanzo originale durante la sua uscita. Con la più grande rovina che è il ritmo degli spettacoli e il suo status di culto che si manifesta attraverso l’ottone e la violenza impenitente, Il racconto dell’ancella condivide i suoi alti e bassi in tutta la serie.

VIDEO DEL COLLIDER DEL GIORNO

Stagione 3

In anteprima nel 2019, la terza stagione di Il racconto dell’ancella ha racchiuso tredici episodi, concentrandosi sui piani di June di distruggere Gilead e riunirsi con le sue figlie. Nella stagione, June viene trasferita nella famiglia Lawrence, sotto la proprietà di Joseph Lawrence (Bradley Whitford), dove inizia a pianificare la più grande trasgressione contro Gilead: portare di nascosto i bambini nella sicurezza del Canada. Nel frattempo, Serena (Yvonne Strahovski) e Fred (Joseph Fiennes) attendono il processo per i loro crimini di guerra, e Luke (OT Fagbenle) e Moira (Samira Wiley) lavorare dietro le quinte per sostenere i rifugiati di Galaad. La terza stagione ha ricevuto lamentele per la sua trama a combustione lenta, in cui il pubblico sa cosa sta arrivando, ma lo spettacolo si rifiuta di arrivare a quel punto fino alla fine della serie.

IMPARENTATO:

“The Handmaid’s Tale” Stagione 5: Alexis Bledel esce dalla serie Dystopian

Di tutta la serie, la terza stagione è stata notata come riempitiva in quanto serve a preparare la scena per la prossima stagione invece di svilupparsi per i propri meriti. Tutti i personaggi sembravano impegnarsi in comportamenti rischiosi senza conseguenze, il che ha tolto il tono orribile per cui lo spettacolo è noto, e le possibilità di sviluppo nei retroscena sono state scarse. Indipendentemente da ciò, la stagione ha permesso agli spettatori di vedere finalmente June fare progressi nella sua resistenza e nell’altra ancella contro Gilead.

Stagione 4

L’ultima stagione di Il racconto dell’ancella ha attraversato dieci episodi nel 2021. La stagione segue la fuga di giugno da Gilead, la sua riconquista e l’eventuale fuga in Canada, dove si riunisce finalmente con Luke e Moira. La stagione 4 si impegna nella narrativa del sopravvissuto all’abuso, in cui descrive l’oscillazione morale del trauma e la risposta alla violenza a lungo termine. June non potrà tornare alla normalità finché non cercherà giustizia, ma se sarà mai veramente soddisfatta è la domanda che chiede di trovare risposta nella prossima stagione 5.

Mentre gli spettatori erano felici di vedere June finalmente uscita da Gilead, sono rimasti frustrati dal fatto che lei se ne andasse senza Hannah (Giordano Blake), e ancora più infastidita dal suo drammatico cambiamento di carattere rispetto alla prima stagione. La crudeltà sembra essere giustificata di fronte alle avversità in Il racconto dell’ancella, lasciando i fan a chiedersi fino a che punto si spingeranno le tattiche vendicative di June (a cui sembrava esserci risposta nel drammatico finale di stagione). La domanda se il protagonista dello spettacolo sia anche un eroe ha diviso gli spettatori e ha lasciato a tutti più domande sul futuro della serie.

Stagione 2

La seconda stagione di Il racconto dell’ancella è uno sguardo intimo sulla brutalità di Gilead, che attraversa tredici episodi nel 2018. June si gode un breve momento di libertà con Nick mentre si nasconde in un magazzino, anche se viene rapidamente catturata e punita nella casa di Waterford. La stagione approfondisce anche Nick’s (Max Minghella) rapporto forzato con Eden (Sydney Sweety), la visita di June con Hannah, Serena e il piano delle mogli di ribaltare le leggi sulla lettura, e la fuga di Nicole in Canada con l’aiuto di Emily (Alessio Bledel).

IMPARENTATO:

Da “The Handmaid’s Tale” a “Mass”: 9 performance essenziali di Ann Dowd

Un senso di urgenza lega ogni episodio, con gli spettatori che fanno il tifo per la fuga di June. L’episodio di apertura è stato visivamente sbalorditivo, terrificante e artistico; dimostrando che June può essere un personaggio usa e getta in qualsiasi momento a causa delle sue azioni. È questo brivido che pullula per tutta la stagione, fornendo una visione al limite che rende Il racconto dell’ancella una serie da continuare a guardare. Il seguito della stagione originale si è rivelato vincente, anche se non si può distogliere lo sguardo dalla violenza spietata che la stagione subisce. Mentre la seconda stagione ha ricevuto un contraccolpo per la sua brutalità, il sangue spinge per creare una discussione significativa sulla mancanza di autonomia – certamente un cenno casuale allo zeitgeist.

Stagione 1

Stagione 1 di Il racconto dell’ancella è stato un pioniere per la televisione drammatica; accumulando un pubblico con soli dieci episodi pubblicati nel 2017. La stagione districa in gran parte il mondo di Gilead e il passato del cast principale. Costruita attraverso flashback e violenza attuale, la stagione affronta un ambiente oscuro in cui la fiducia è difficile da trovare e può essere fatale per coloro che vi soccombono. Di natura opprimente e avvincente nella storia, la stagione adatta i contenuti del romanzo originale, cercando di raccontare il racconto di una donna che viene catturata e diventa una concubina forzata sotto il regno teocratico.

Il racconto dell’ancella crea un mondo immaginario usando gli orrori storici che le donne hanno affrontato sotto il potere degli uomini e giustificati da nozioni religiose, per spingere i confini in una storia mai vista prima in una serie drammatica. Apre la strada a quindici Emmy Awards, la prima stagione di Il racconto dell’ancella ha lasciato un’impressione duratura sugli spettatori, girando intorno all’idea di sopravvivenza e personaggi imperfetti che navigano in una distopia mai vista prima.

PROSSIMO:

Teorie della quinta stagione di “The Handmaid’s Tale”, secondo Reddit