Le attrazioni lungo la strada firmano l’accordo post-teatrale Pay 1 con Hulu – Scadenza

I film di Roadside Attractions dopo le loro uscite sul grande schermo saranno ora disponibili su Hulu dopo che il distributore ha firmato un contratto pluriennale con lo streamer per la finestra Pay 1 post-teatrale.

Hulu otterrà i diritti di streaming esclusivi negli Stati Uniti per i prossimi film di Roadside Attractions come Chiama Jane, il film d’esordio alla regia della candidata all’Oscar Phyllis Nagy con Elizabeth Banks e Sigourney Weaver su un gruppo clandestino di attivisti per l’aborto nel 1968 a Chicago disposti a infrangere la legge per sostenere la salute delle donne; e Gigi & Nate, con Charlie Rowe, il premio Oscar Marcia Gay Harden e Jim Belushi. Quella foto, ispirata a fatti realmente accaduti, racconta la storia di Nate Gibson, un giovane disabile che ritrova la speranza grazie al suo rapporto con il suo animale di servizio, un’affascinante e curiosa scimmia cappuccino di nome Gigi.

I co-presidenti di Roadside Eric d’Arbeloff e Howard Cohen hanno dichiarato: “Il nostro nuovo rapporto con Hulu è una vittoria per tutti, ma soprattutto per i produttori di talento di cui acquisiamo i film per la distribuzione. Significa che noi di Roadside possiamo concentrarci sulla massimizzazione dei nostri film nelle sale con la sicurezza che troveranno una casa corrispondente sulla piattaforma di streaming premium di Hulu, che offre il cinema indipendente più divertente e di più alto livello del settore”.

“Fornire una grande narrazione è un obiettivo fondamentale condiviso da Hulu e Roadside Attractions”, ha affermato il presidente di Hulu Joe Earley. “Siamo fortunati che i loro attesissimi nuovi titoli saranno disponibili per i nostri spettatori come parte della nostra lista di film indipendenti leader del settore”.

Insieme a Cohen e Angel An di Roadside, l’accordo con Hulu è stato negoziato da Ryan Lowerre e Dillon Siler della Lionsgate.

Lionsgate possiede una quota di minoranza in Roadside e distribuisce i film di Roadside nell’home entertainment statunitense; come parte di quel patto, lo studio negozia gli accordi per la produzione teatrale Pay 1 di Roadside.