Le 10 migliori serie originali di Hulu, secondo IMDb

Nel mondo della televisione di oggi, può essere travolgente tenere traccia dei numerosi spettacoli pubblicati su varie piattaforme di streaming. Hulu, lanciato nel 2007, è emerso come un attore chiave nel settore dello streaming. Nel 2012, la società ha annunciato che stava sviluppando la sua prima programmazione originale con script Campo di battaglia.

RELAZIONATO: 10 migliori adattamenti da libro a TV in streaming ora

Da allora, diverse serie originali di Hulu sono cresciute in modo significativo nello zeitgeist della cultura pop. Alcuni degli spettacoli di maggior successo di Hulu hanno ricevuto elogi sia dal pubblico che dalla critica, come dimostrano i loro punteggi IMDb. Diverse serie, tra cui Solo omicidi nell’edificio, Sotto lo stendardo del cieloe Pam e Tommyha ricevuto nomination agli Emmy Awards di quest’anno.

10 Amore, Victor è una commovente storia di scoperta di sé — 8.0

di Hulu Con affetto, Vittorio è una commedia drammatica per adolescenti ambientata nello stesso universo del film del 2018 Con affetto, Simone. Narrato da Con affetto, quello di Simone Nick Robinson, la serie segue un viaggio alla scoperta di sé simile a quello che ha fatto il film attraverso la storia di Victor Salazar, interpretato da Michael Cimino, mentre naviga accettando la sua sessualità e facendo coming out con i suoi cari.

Con affetto, Vittorio è stato elogiato dalla critica e dal pubblico per il suo talentuoso ensemble di giovani attori e la toccante narrazione. Hulu ha rinnovato lo spettacolo per una terza e ultima stagione all’inizio del 2022.

9 PEN15 coglie il senso di rabbrividire della scuola media — 8.1

PENNA15 ha debuttato per la prima volta su Hulu all’inizio del 2019. Una commedia come nessun’altra, la serie vede come protagonisti Maya Erskine e Anna Konkle in una rappresentazione realistica degnamente della vita delle scuole medie. Erskine e Konkle avevano entrambi 31 anni durante la prima stagione dello show poiché interpretavano le versioni di se stessi da 13 anni.

RELAZIONATO: 10 programmi TV in declino che i fan hanno finito solo perché si sentivano obbligati

PEN15 la seconda e ultima stagione ha ottenuto ancora più consensi dalla critica rispetto al suo debutto. PENNA15 è stato nominato come miglior serie comica agli Emmy Awards 2021 oltre a una nomination come miglior sceneggiatura per Erskine.

8 22.11.63 È un’avventura storica che viaggia nel tempo — 8.1

di Hulu 22.11.63 è una miniserie televisiva adattamento dell’omonimo romanzo di Stephen King del 2011. Interpretato da James Franco, la serie segue il protagonista, Jake Epping, che gli viene data la possibilità di viaggiare indietro nel tempo nel tentativo di impedire l’assassinio del presidente John F. Kennedy nel 1963.

22.11.63 esplora le complessità del viaggio nel tempo in un’avventura emozionante. La miniserie di otto episodi ha ricevuto recensioni favorevoli da parte della critica che ha elogiato la performance di Franco nel ruolo principale e gli elementi soprannaturali dello spettacolo.

7 solo omicidi nell’edificio mescolano perfettamente commedia e mistero — 8.1

Con Martin Short, Steve Martin e Selena Gomez, Solo omicidi nell’edificio è una miscela esilarante di commedia e mistero. La serie esplora la popolarità dei podcast sul vero crimine mentre i personaggi principali si alleano per creare il proprio podcast e tentano di risolvere il caso di una morte sospetta nel loro condominio.

La combinazione dell’umorismo classico di Short e Martin con la personalità Gen-Z di Gomez è un successo inaspettato che spinge gli elementi comici dello spettacolo. Solo omicidi nell’edificio ha ricevuto più nomination agli Emmy Awards 2022 e Hulu l’ha recentemente rinnovata per una terza stagione.

6 The Great è una versione satirica della storia — 8.2

Il grande presenta Elle Fanning e Nicholas Hoult in una versione satirica dell’ascesa al potere di Caterina la Grande. Fanning interpreta Catherine, mentre Hoult interpreta suo marito, l’imperatore Pietro III.

La versione romanzata del resoconto storico crea una commedia oscura unica, diversa da qualsiasi altra cosa in streaming oggi. Il grande ha ricevuto il plauso della critica, con la sua seconda stagione che detiene un impressionante 100% sul totale della critica Rotten Tomatoes. Fanning e Hoult hanno ricevuto nomination ciascuno per la loro recitazione nella seconda stagione della serie agli Emmy Awards 2022.

5 Wu-Tang: una saga americana segue la fondazione di una band leggendaria — 8.3

di Hulu Wu-Tang: una saga americana, con Ashton Sanders e Shameik Moore, è stato presentato per la prima volta nel 2019. La serie drammatica è un ritratto romanzato della creazione del gruppo hip-hop americano Wu-Tang Clan. Lo spettacolo è stato co-creato e prodotto da RZA, un membro fondatore del gruppo. RZA ha ottenuto una nomination agli Emmy nel 2020 per la sigla dello spettacolo.

RELAZIONATO: I 15 migliori finali di programmi TV, classificati

Hulu ha rilasciato una seconda stagione nel 2021 e la serie ha segnato un rinnovo per una terza e ultima stagione. Wu-Tang: una saga americana attualmente detiene il 74% dell’aggregato critico Rotten Tomatoes.

4 Il racconto dell’ancella si espande su un classico distopico — 8.4

Il romanzo distopico di Margaret Atwood del 1985 Il racconto dell’ancella esplora un agghiacciante prossimo futuro in cui le donne fertili sono costrette a diventare “ancelle”, schiavi sessuali che devono dare alla luce figli per la classe dirigente degli uomini. L’adattamento del romanzo di Hulu si espande oltre la fine del romanzo, consentendo uno sguardo più approfondito al futuro distopico che Atwood ha sviluppato nel suo libro.

Il racconto dell’ancella è stato guidato da Elizabeth Moss e ha ottenuto significativi elogi dalla critica, soprattutto per la sua prima stagione. La prima stagione ha portato a casa il primo premio di Miglior serie drammatica ai Primetime Emmy Awards 2017.

3 Le persone normali catturano le sfumature dell’amore — 8.4

Daisy Edgar-Jones e Paul Mescal guidano l’adattamento della miniserie di Hulu del romanzo di Sally Rooney, Gente normale. La serie segue Marianne Sheridan e Connell Waldron e la loro complessa relazione romantica mentre crescono dall’adolescenza alla giovane età adulta in Irlanda.

Persone normali la rappresentazione toccante delle sfumature dell’amore e delle relazioni durante la vita rende un orologio emotivo che è in gran parte fedele al suo amato materiale di partenza. La serie di 12 episodi, presentata per la prima volta nel 2020, ha ricevuto elogi sia dalla critica che dal pubblico, ottenendo due nomination agli Emmy Awards 2020.

2 Dopesick ritrae il tragico impatto dell’epidemia di oppioidi — 8.6

Malato di droga, presentato in anteprima su Hulu nel 2021, è una miniserie drammatica che racconta l’impatto devastante della crisi degli oppioidi negli Stati Uniti e la causa legale contro Purdue Pharma per quanto riguarda lo sviluppo e il marketing di OxyContin. La serie è un adattamento del libro Dopesick: spacciatori, medici e la compagnia farmaceutica che ha creato dipendenza dall’America di Beth Macy.

RELAZIONATO: 10 uscite cinematografiche e televisive più attese di settembre 2022

Michael Keaton guida un cast impressionante che include Will Poulter, Michael Stuhlbarg e Peter Sarsgaard. Malato di droga ha ricevuto quattordici nomination agli Emmy Awards 2022, con Keaton che si è portato a casa il premio come miglior attore protagonista in una serie limitata.

1 Letterkenny è uno sguardo esilarante alla vita di una piccola città — 8.7

Letterkenny è una sitcom canadese nata originariamente come serie web di YouTube nel 2013. Lo spettacolo è stato creato da Jared Keeso, che guida la serie nei panni di Wayne. Letterkenny segue Wayne e sua sorella Katy, interpretata da Michelle Mylett, mentre la coppia gestisce una bancarella in una piccola città del Canada.

La prima stagione della serie comica ha debuttato nel 2016, con una seconda stagione rilasciata nello stesso anno. Da allora, Letterkenny ha continuato a funzionare per dieci stagioni oltre a diversi speciali a tema festivo.

IL PROSSIMO: 10 cattivi TV che i fan rispettano