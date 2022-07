Lashay Anderson e Faith Alabil si uniscono alla serie drammatica di Hulu – Scadenza

Lashay Anderson (Cheer Squad ribelle) e Fede Alabi (Industria) sono stati scelti come attori abituali della serie al fianco di Adrienne Warren, Mia Isaac e Ashley Thomas nella serie drammatica di Hulu Torta nera, da Marissa Jo Cerar, Harpo Films di Oprah Winfrey e Kapital Entertainment di Aaron Kaplan. Inoltre, Ahmed Elhaj (Grantchester) è stato scelto per un ruolo ricorrente nel progetto.

Basato sul libro di Charmaine Wilkerson, Torta nera è un dramma familiare avvolto in un mistero di omicidio. Cerar ha scritto l’adattamento e funge da showrunner della serie, che abbraccia decenni.

Alla fine degli anni ’60, una sposa in fuga di nome Covey (Isaac) scompare nelle onde al largo della costa della Giamaica e si teme sia annegata o fuggitiva in fuga per l’omicidio del marito. Cinquant’anni dopo, in California, una vedova di nome Eleanor Bennett perde la sua battaglia contro il cancro, lasciando i suoi due figli separati, Byron e Benny, con una chiavetta USB che contiene storie mai raccontate del suo viaggio dai Caraibi all’America. Queste storie, narrate da Eleanor, sconvolgono i suoi figli e sfidano tutto ciò che pensavano di sapere sull’origine della loro famiglia.

Anderson interpreterà Bunny Pringle, una focosa adolescente e talentuosa nuotatrice che lotta per adattarsi ai suoi coetanei nella Giamaica degli anni ’60. Lei e la sua migliore amica Covey hanno grandi progetti per diventare nuotatrici di fama mondiale, ma quando Covey scompare in circostanze misteriose, Bunny è costretta a fare i conti con conseguenze impreviste nella sua stessa vita.

Alabi interpreterà Pearl Thomas, una stoica e genuina, adorabile custode della famiglia Lyncook in un momento in cui le cose sono sempre più pericolose e incerte. Nonostante tutto, rimane incrollabile nella sua devozione a Covey, un gesto radicato in un patto segreto che ha stretto con la madre separata del bambino, Mathilda, scomparsa sei anni fa.

Elhaj reciterà come Gibbs Grant. Dopo essersi incontrati e essersi innamorati duramente di Covey, il brillante futuro di Gibbs è sconvolto. Mentre i due incontrano innumerevoli ostacoli, l’amore di Gibbs per Covey viene messo a dura prova.

Anderson si è formato alla scuola di recitazione di Londra, Rose Bruford. Prima della laurea, Anderson ha prenotato il ruolo principale di Clara in Cheer Squad ribelle, un dramma in otto parti per Netflix e BBC. Anderson è rappresentato da Gavin Denton-Jones presso Denton Brierley e dall’avvocato Lucy Popkin presso Goodman, Genow, Schenkman e Smelkinson & Christopher.

Alabi sarà presto visto nella seconda stagione di Industria su HBO. Attualmente può essere vista nella terza stagione di Netflix Maestro di Nessuno. Alabi ha precedentemente interpretato il ruolo di Jenny in HBO Noi siamo chi siamo. I crediti cinematografici di Alabi includono Osso regia di Joy Gharoro-Akpojotor. Altri crediti televisivi includono Vera, Piedi freddi, Grantchester e Raminghi. Alabi è rappresentato da 42 e Authentic Talent & Literary Management.

Elhaj apparirà nel film drammatico di Colin Callender relazioni pericolose per Starz/Lionsgate e per la prossima miniserie Netflix Mezzo cattivo. I suoi altri crediti televisivi includono il dramma poliziesco Testimone silenzioso per la BBC e il fedele detective Grantchester per ITV e Amazon. Elhaj è rappresentato da Verve negli Stati Uniti e Bloomfields Welch.