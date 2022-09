L’animazione Spagna-Cina “Dragonkeeper” ottiene accordi negli Stati Uniti con Viva, Hulu – Deadline

ESCLUSIVO: Viva Kids ha acquisito i diritti di distribuzione in Nord America di Dragonkeeper, il film d’azione e avventura animato della società spagnola Guardián de Dragones e China Film Animation. Hulu uscirà in patria dopo l’arco nelle sale del film, previsto per agosto 2023.

Basato sul primo libro della serie di romanzi fantasy di Carole Wilkinson, il film segue Ping, un giovane orfano che deve avventurarsi nell’antica Cina per aiutare gli ultimi draghi sopravvissuti all’estinzione. Durante il suo viaggio selvaggio e pericoloso, Ping trova un modo per sbloccare il suo potere e scoprire che è una vera guardiana dei draghi.

Lo sviluppo visivo del film viene dal veterano dell’animazione Sergio Pablos (Cattivissimo me), mentre il cast vocale in lingua inglese include Bill Nighy (Amore attuale), Bill Bailey (Fuzz caldo), Anthony Howell (Alieno: isolamento) e la nuova arrivata Mayalinee Griffiths come Ping.

Dragonkeeper è diretto da Salvador Simó, che ha anche diretto il titolo di Annecy Buñuel In The Labyrinth Of The Turtles. Il film è destinato a diventare la più grande coproduzione Spagna-Cina completata fino ad oggi.

I produttori includono Larry Levene (Guardian de Dragones) e Song Weiwei (China Film Animation). Victor Elizalde di Viva Kids ha negoziato l’accordo con Joe Della Rosa di CAA.

SC Films si occupa dei diritti internazionali e presenterà il nuovo filmato completato ai potenziali acquirenti a Toronto. Le uscite nelle sale sono già state assicurate in Spagna (A Contracorriente), Cina (China Film Group) e America Latina (Imagem).

“Non c’è nessuno migliore di Viva Kids per gestire questo gioiello di film”, ha detto Larry Levene. “Siamo entusiasti che Viva abbia acquisito i diritti per il Nord America su Dragonkeeper.”

Viva Kids ha recentemente acquisito film d’animazione tra cui The Amazing Maurice con Hugh Laurie ed Emilia Clarke e il sequel 200% Wolf.