La vera storia dei LA Lakers – Scadenza

Un nuovo documentario di Hulu cerca di catturare l’eredità dei Los Angeles Lakers.

Lo streamer ha rilasciato oggi il primo teaser trailer di Legacy: The True Story of the LA Lakers, dal regista e produttore esecutivo Antoine Fuqua. Questo teaser offre informazioni da Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Rob Lowe e altri sull’ascesa dei Lakers. Non è stata fissata una data per la prima.

La docuserie in dieci parti è prodotta dal CEO e proprietario di controllo dei Lakers, Jeanie Buss. Era in fase di sviluppo ben prima della premiere di marzo di HBO Tempo vincente: l’ascesa della dinastia dei Lakers, che ha avuto successo, tra le altre cose, per aver raffigurato Jerry West come un uomo sboccato e lunatico. In una colonna, Kareem Abdul-Jabbar ha scritto “Jerry Buss è un imprenditore egocentrico, Jerry West è un allenatore pazzo, Magic Johnson è un sempliciotto sessuale, io sono un pomposo coglione. Sono caricature, non personaggi”.

Ecco la descrizione del documento Hulu: “Quando il carismatico magnate immobiliare Dr. Jerry Buss ha acquistato i Los Angeles Lakers in un affare estremamente rischioso e complesso, nessuno avrebbe potuto prevedere quanto successo sarebbe arrivato. Dando il via all’era “Showtime” nel 1979, il famigerato playboy di Los Angeles ha aperto la strada al business del basket. Ha aumentato il prezzo dei posti a sedere, ha presentato ballerini e una band dal vivo, ha aperto un club privato esclusivo all’interno dell’arena e ha coltivato fan famosi a Hollywood. Negli ultimi 40 anni, la squadra ha conquistato 11 titoli e ha ritirato le maglie di alcuni dei giocatori più leggendari della NBA. Oggi, l’impero del dottor Buss ora vale più di 5 miliardi di dollari. Ma tutto questo successo non è stato facile. Insieme a famigerate faide, malattie che mettono fine alla carriera e una serie di ostacoli insormontabili sul campo, i Lakers hanno anche resistito a un intenso dramma fuori dal campo, all’interno della stessa famiglia del dottor Buss. Gestendo il franchise come un’operazione “mamma e pop”, il dottor Buss ha dato ai suoi figli lavori di front office con la consapevolezza che un giorno avrebbero ereditato il suo regno. Ma la rivalità tra fratelli, i conflitti interpersonali e i disordini aziendali hanno minacciato di distruggere tutto ciò che il dottor Buss ha lavorato così duramente per costruire. In definitiva, Legacy: The True Story of the LA Lakers parla di famiglia, affari e potere e di come tutti e tre devono essere sfruttati per raggiungere la grandezza”.

Altri produttori esecutivi delle docuserie includono Kevin Mann, Michael Mann e Brendan Bragg della Haven Entertainment, Jeffrey Soros e Simon Horsman del Los Angeles Media Fund (LAMF) e Linda Rambis, senior executive di lunga data dei Lakers. A completare la squadra ci sono i montatori vincitori di un Emmy Award Jake Pushinsky e il produttore esecutivo/sceneggiatore Steven Leckart.