La star di “Pam & Tommy” Adam Ray dirige il film drammatico di Kumail Nanjiani “Immigrant” – Scadenza

ESCLUSIVO: Adam Ray, che ha interpretato Jay Leno in Disney+ Pam e Tommy e Vince McMahon in NBC giovane roccia, si è unito al cast del film biografico Hulu Chippendales di Kumail Nanjiani Immigrato.

Ray interpreterà Larry the Emcee nello spettacolo diretto dal candidato all’Oscar Ramin Bahrani e prodotto da Ragazze la co-showrunner Jenni Konner.

Nanjiani è in testa Immigrato nei panni di Somen ‘Steve’ Banerjee, l’imprenditore indiano-americano e creatore di Chippendales, che fondò la compagnia di ballo di stripping maschile alla fine degli anni ’70 prima di essere accusato di aver chiesto l’aiuto di un ex agente di polizia di Palm Springs in un complotto per uccidere i rivali di Chippendales . Fu trovato morto nella sua cella, dopo essersi impiccato, nel 1994.

Pam e Tommy Lo scrittore Robert Siegel sta scrivendo insieme a Rajiv Joseph e Mehar Sethi e ha arruolato Ray, che ha interpretato il conduttore di talk show statunitense Leno nella prima stagione del film biografico Disney+ con Lily James e Sebastian Stan. Ray si unisce al cast precedentemente annunciato, tra cui Murray Bartlett, Annaleigh Ashford, Dan Stevens e Juliette Lewis.

Ray interpreta anche il pioniere del wrestling caduto in disgrazia McMahon in NBC’s Giovane roccia e l’ex segretario stampa della Casa Bianca Ron Ziegler in Starz’ Gaslit, con crediti passati compresi Hacks, frena il tuo entusiasmo e foto indipendente I facchini, che ha guidato. È anche un cabarettista ed è attualmente in tournée.

Ray è rappresentato al Gersh da Kent Osche e Karen Church al Thruline.

Siegel e Nanjiani sono i produttori esecutivi Immigrato insieme a Dylan Sellers, Konner, Matt Shakman, Emily V. Gordon, Nora Silver e Joseph, che scriveranno della serie insieme a Sethi. Siegel e Konner sono co-showrunner e Shakman dirigerà anche. Jacqui Rivera è il co-produttore esecutivo e Annie Wyman è il co-produttore. 20th Television funge da studio.