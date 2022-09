La stagione dei matrimoni di Hulu è una masterclass in Genere-Bending

Quanto segue contiene spoiler per gli episodi 1-8 della stagione dei matrimoni, ora in streaming su Hulu e Disney+.

In parte commedia romantica, in parte thriller poliziesco, Stagione dei matrimoni è una serie creata da Oliver Lyttelton per l’hub di contenuti Star di Disney+, disponibile anche su Hulu. Fa qualcosa che non molte serie sono state in grado di realizzare: sfidare i generi e fonderli insieme per raccontare una storia unica senza che diventi travolgente.

Con un titolo come Stagione dei matrimoni, il pubblico si aspetterebbe uno spettacolo che sia una divertente commedia romantica, ma in realtà è molto di più. Inizia con Stefan (Gavin Drea, noto per i suoi ruoli minori in Vichinghi: Valhalla e L’alienista) irrompendo e opponendosi al matrimonio di Katie McConnell (Rosa Salazar, che interpretava l’eroina titolare in Alita: Angelo della battaglia e ritratta Alma in Annullato). Tuttavia, abbatte immediatamente la sua dichiarazione d’amore. I due hanno recentemente avuto una relazione durante i vari matrimoni a cui hanno partecipato, con ogni episodio incentrato su un matrimonio diverso. Le cose non potrebbero apparire peggio fino a quando non viene arrestato con l’accusa di aver cospirato per avvelenare otto persone con Katie al suo matrimonio. Quindi scappano per rivelare i veri colpevoli.

Cosa dà Stagione dei matrimoni la sua qualità distintiva è che prende i tropi e li capovolge mentre usa anche linee temporali parallele per raccontare due storie, una che porta al matrimonio di Katie, dove i due iniziano la relazione, e l’altra quando sono in fuga. Ciò gli consente di raccontare più storie contemporaneamente mentre si intrecciano vari elementi senza che sembrino fuori posto. Sovverte anche i tropi della prima scena, poiché la maggior parte dei romanzi coinvolge la sposa che scappa con l’interesse amoroso che si è opposto all’unione. Invece di scappare con Stefan nella prima stagione, episodio 1, lo rifiuta brutalmente, chiedendogli se pensava che se ne sarebbe andata con lui, e continua con il suo matrimonio.

La serie continua con questa tendenza, poiché anche la trama che porta al matrimonio di Katie prende una brusca svolta. All’inizio, sembra che li stia configurando come “destinati a essere” attraverso vari incontri fatali durante questi matrimoni, con Katie che chiarisce che questa è solo un’avventura. Tuttavia, Stefan nota che non è così innamorata del suo fidanzato come sembra. La vede comportarsi in modo strano, droga l’avvocato di famiglia per entrare nel suo computer e chiede a Stefan di fingere di essere il suo amico d’infanzia del collegio. Da qui, gli elementi misteriosi della serie si intensificano rapidamente e cambiano da una commedia romantica, con due strani protagonisti, a un mistero di omicidio.

Si può dire così Stagione dei matrimoniGli elementi di piegatura del genere rispecchiano quelli di un’altra serie, Picco Gemellos, che fonde abilmente insieme dramma, commedia e crimine. Nell’introdurre gli aspetti thriller, la trama inizia ad andare avanti e, allo stesso tempo, mantiene alta la suspense e il senso di pericolo. Qualcuno, oltre alla polizia, li insegue perché sono stati colpiti e aggrediti più di una volta. La storia d’amore diventa quindi secondaria rispetto agli eventi che accadono intorno a loro, consentendo alla loro relazione di svilupparsi in modo naturale. Lo spettacolo fa anche indovinare il pubblico sulle vere motivazioni di Katie, rivelando in seguito che i suoi piani ruotano attorno alla morte di suo padre, trasformandolo in un thriller di vendetta simile a Cleo.

Suo padre è stato ucciso da The Block, un’organizzazione criminale in combutta con i Delaney, la famiglia con cui si è sposata. Si scopre che il suo matrimonio era uno stratagemma per vendicarsi di loro. Anche dopo questo, Katie lancia un’altra bomba quando si scopre che era lei l’avvelenatore. Con la verità scoperta e i due riconciliati alla fine, diverge ancora una volta poiché Katie ha una morte inequivocabile nel finale della prima stagione dello show, episodio 8. Con tutti questi temi complessi che fluttuano in giro, non sembra mai esagerato Stagione dei matrimoni esegue con cura un atto di equilibrio che combina commedia, mistero, romanticismo e suspense per offrire uno spettacolo eseguito magistralmente.

