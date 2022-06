La serie musicale di Hulu “Up Here” lancia Kate Finneran, John Hodgman e altri – Scadenza

ESCLUSIVO: La commedia di Hulu Qui su con Mae Whitman (Brave ragazze) e Carlos Valdes (Gaslit) ha completato il casting per molti dei ruoli principali e ricorrenti.

La commedia romantica musicale di 20th Television e Old 320 Sycamore Prods. è ambientato a New York City nel 1999 e segue una coppia normale (Whitman nei panni di Lindsay e Valdes nei panni di Miguel) mentre si innamorano scoprendo che il più grande ostacolo per trovare la felicità insieme potrebbe essere proprio loro stessi. Le canzoni originali della serie sono di Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.

I clienti abituali della serie includono Katie Finneran (L’età dell’oro) nei panni di Joan, la madre di Lindsay, immancabilmente corretta e fissata nell’aspetto; John Hodgman (Punto cieco) nei panni di Tom, il padre ossessionato dal pericolo di Lindsay e capo coroner della contea di Chittenden, in Virginia; Andrea Burns (Storia del lato ovest) nel ruolo di Rosie, la madre di Miguel; Sophia Hammons (Sotto gli involucri) nei panni di Celeste, la migliore amica di Lindsay che segue le regole e avversa al rischio della seconda media; e la nuova arrivata Emilia Suárez nei panni di Renee, l’ape regina del liceo di Miguel.

I caratteri ricorrenti sono Ned (Il residente‘s George Hampe), il dolce fidanzato di Lindsay, dentista pediatrico del Vermont; Fiona (Donne del Movimento‘s Julia McDermott), la ragazza acuta e aspra di Miguel, project manager di videogiochi; Orson (Luci del venerdì sera‘ Scott Porter), il manager di private equity estremamente sicuro di sé e presuntuoso che ha distrutto la vita di Miguel; Marta (Il mondo in caduta‘s Ayumi Patterson), la sofisticata e non del tutto affidabile coinquilina di Lindsay a New York; e Ted alias Mr. McGooch (tic, tic, boomdi Brian Stokes Mitchell), un amato autore e illustratore, i cui libri classici per bambini erano un appuntamento fisso della giovinezza di Lindsay.

La produzione dello show, che ha un ordine di otto episodi direttamente in serie, inizia quest’estate a New York. Gli sceneggiatori/produttori esecutivi sono Steven Levenson (showrunner), Danielle Sanchez-Witzel, Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez. I produttori esecutivi sono Thomas Kail e Jennifer Todd e il co-produttore esecutivo: Erica Kay Il regista è Thomas Kail.