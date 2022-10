La serie Hulu aggiunge quattro serie regolari – Scadenza

ESCLUSIVO: Sinclair Daniel, così come Ashleigh Murray, Brittany Adebumola e Hunter Parrish si sono uniti al cast di Onyx’s L’altra ragazza nera come clienti abituali della serie. La produzione della commedia Hulu inizia oggi ad Atlanta.

L’altra ragazza nera segue Nella, un’assistente editoriale, stanca di essere l’unica ragazza di colore alla Wagner Books, quindi è entusiasta quando Hazel viene assunta. Ma mentre la stella di Hazel inizia a sorgere, Nella esce a spirale e scopre che sta succedendo qualcosa di sinistro alla compagnia.

Daniel interpreterà Nella, una fan dell’horror libresca che è incline a piacere alle persone all’inizio della stagione. Murray è Hazel-May McCall, un’assistente impenitente di Black e Harlem. Adebumola assumerà il ruolo di Malaika, un’anziana signora di cuore che è queer e confronta costantemente le note sugli obiettivi della vita. E Parrish interpreterà Owen, il fidanzato di Nella da tre anni che lavora come preside di una scuola media.

I crediti di Daniel includono il ruolo di protagonista nel quinto capitolo del franchise di Blumhouse Insidiosocosì come i ruoli in Una notte di dicembre e La Megera Boo. È rappresentata da Nicolosi & Co., EKG Talent Group e Felker Toczek Sudleson e Abramson e Fiennes.

Murray di recente ha recitato nel ruolo di Zenzi in CW Tom Swift e come Josie McCoy in Riverdale. I suoi rappresentanti sono Innovative e G&G Talent.

Adebumola ha recitato come uno dei ruoli principali nella serie CW 4400. La prossima volta la vedremo in un ruolo ricorrente nella serie AMC Demasco. È rappresentata da CESD, Authentic Talent and Literary Management e Schreck Rose Dapello Adams Berlin & Dunham.

Parrish ha recentemente recitato nella produzione di Broadway di Aaron Sorkin Uccidere un Mockingbird di fronte a Jeff Daniels. È stato visto di recente Questi siamo noi e Quantico. I suoi rappresentanti sono UTA, Framework Entertainment e Shreck Rose Dapello Adams Berlin & Dunham.

Produttori esecutivi per L’altra ragazza nera sono Rashida Jones, Temple Hill (Marty Bowen e Wyck Godfrey), Adam Fishbach, Zakiya Dalila Harris, Jordan Reddout e Gus Hickey. Gli showrunner sono Reddout e Hickey.