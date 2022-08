La “recensione” one-shot di The Bear è uno dei migliori episodi TV del 2022

Quanto segue contiene spoiler per The Bear Stagione 1, Episodio 7, “Recensione”, ora in streaming su Hulu.

L’orso è una produzione FX creata da Christopher Storer. La serie di otto episodi è una denuncia culinaria incentrata su Carmen “Carmy” Berzatto, la più giovane della famiglia Berzatto, che torna a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia lasciatagli in eredità dal fratello defunto. La carriera e l’esperienza di Carmy come chef di cucina raffinata lo mettono in contrasto con il personale del ristorante che è ugualmente in conflitto con i nuovi accordi. La crescente tensione del tentativo fallito di Carmy di navigare in questo nuovo mondo è solo ridotta dalla bomba a orologeria che è il dolore non elaborato di Carmy. L’orso è irregolare, rumoroso ea volte persino insopportabile, ma è magistrale nella sua capacità di ritrarre l’emozione cruda dei personaggi al centro della sua storia.

Uno degli episodi più straordinari della stagione è l’episodio 7, che è stato girato in una sola ripresa. Intitolato “Recensione”, l’episodio mostra lo staff in preparazione per il servizio di pranzo il giorno in cui hanno implementato un nuovo sistema di preordine digitale. Tuttavia, Sydney dimentica di spegnere il sistema lasciando al personale l’insormontabile compito di preparare centinaia di ordini in 20 minuti. La svista di Sydney, forse assurdamente esilarante al momento, si traduce in un’escalation del livello di stress in quello che è già un ambiente altamente teso e, con il passare dei minuti, tutto inizia a districarsi.

Girare “Review” in una ripresa non è un esercizio infruttuoso, è una mossa geniale impiegare una tecnica che incapsula perfettamente il sistema ad alta pressione che è il mondo culinario. “Recensione” ricorda Punto di ebollizione, un film del 2021, anch’esso girato in un’unica ripresa, con Stephen Graham sulle pressioni del capo chef Andy Jones in una notte frenetica nel suo ristorante londinese. L’utilizzo di una singola ripresa funziona straordinariamente bene in entrambi i casi, mettendo il pubblico a disagio vicino all’azione e rendendolo iperconsapevole delle conseguenze di ogni decisione di un millisecondo.

Tuttavia, L’orso crea una performance maggiore e più profonda in generale a causa di due fattori vantaggiosi: tempo e posizione. Il tempo è un fattore vitale durante le riprese in una ripresa, non solo dal punto di vista della praticità delle riprese, ma in questo caso anche per essere in grado di trasmettere in modo acuto la natura frenetica del mondo culinario in tempo reale. Punto di ebollizione è un’impresa di 90 minuti, rispetto a L’orso‘S Ingresso di 20 minuti. La lunghezza di Punto di ebollizione si presta a un più graduale disfacimento dei suoi caratteri, ma così facendo allenta la presa sulla minuta impazienza e sullo stress. È una pentola bollente sul fornello dimenticata sullo sfondo, la catastrofe inevitabile ma l’urgenza è fugace.

I 20 minuti di L’orso sono intenzionali, mancano 20 minuti al servizio di pranzo e ogni secondo conta. La tensione dell’ecosistema cucina è palpabile così come la volatilità e l’agitazione con ogni compito che viene svolto. Quando Marcus osserva che non ha ancora tagliato le torte, l’indignazione risultante dai suoi colleghi parla della frustrazione del pubblico. Il pubblico può sentire la pura ridicola di Tina che porta suo figlio a “imparare” a lavorare in cucina oggi di tutti i giorni. Ci sono un milione di cose che accadono contemporaneamente, ma ogni azione e ogni pezzo di dialogo è una forza deliberata nella costruzione di slancio.

L’unico fattore più importante durante le riprese in una singola ripresa è la posizione, poiché deve adattarsi ai vari movimenti della telecamera richiesti da una singola ripresa. La posizione è la chiave per stabilire lo spazio o la sua mancanza. In Punto di ebollizione la telecamera percorre l’intero ristorante, dalla cucina, alla zona pranzo e al bagno. L’espansività sembra armoniosa in un certo senso, ognuno fa la sua parte nel creare l’orchestra che è il ristorante; gli chef in cucina ei camerieri dietro al bancone.

Tuttavia, poiché non si avventurano mai fuori dalla loro rispettiva posizione, rende la pressione di ogni personaggio un’esperienza singolare e isolata. SU L’orso, la telecamera non va mai oltre il bancone della gastronomia e per la maggior parte la telecamera si muove all’interno dei confini della cucina. L’oppressione dello spazio è dolorosamente evidente; è un inferno claustrofobico. Esemplifica la necessità per il personale di gridare costantemente “angolo” o “dietro” quando si cammina per la cucina. Quindi, quando Sydney non riesce a farlo e di conseguenza si scontra con Richie, lo scontro sembra viscerale, è un attacco all’ultima parvenza di sanità mentale di Sydney.

L’episodio 7 funge da catalizzatore per portare alla luce i problemi irrisolti che si sono accumulati nei sei episodi precedenti. Girare l’episodio 7 come un episodio unico cambia quella che avrebbe potuto essere una piccola battuta d’arresto in una serie devastante di eventi da cui sembra impossibile tornare indietro. Aumenta l’intensità della ricaduta emotiva e rende il lavoro emotivo dei viaggi dei personaggi nell’episodio 8 ancora più straziante. “Review” è una lezione di perfezionamento nell’eccezionale produzione televisiva, nella sua consapevole innovazione, creatività e capacità di condividere senza inibizioni le storie del mondo culinario.

