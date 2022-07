La principessa dà il meglio di sé quando non si prende troppo sul serio

La nuova favola contorta di Hulu La principessa non lesina sull’azione cruenta e esagerata, seguendo il suo protagonista senza nome (Joey King) attraverso una sfida di brutali combattimenti corpo a corpo. Il film indossa influenze contemporanee come Il raid: redenzione e John Wick sulla manica e, in quella tradizione, evita complotti complessi a favore di sequenze di combattimento da parete a parete. Purtroppo, le poche volte il film fa prova a inserire una narrazione emotiva nel mix, è in contrasto con il tono altrimenti ammiccante, “spegni il cervello”.

Il regista Le-Van Kiet prende una storia vecchia come il tempo – una giovane principessa imprigionata in cima a un’alta torre – e la gira di testa. Invece del principe azzurro che viene a salvare la situazione, il principe Giulio (Dominic Cooper) la rinchiude lui stesso dopo che lei si rifiuta di sposarlo. Quello che Julius non sa è che la principessa era stata addestrata in combattimento dalla guerriera Linh (Veronica Ngo) da bambina, permettendole di spezzare le sue catene e iniziare una violenta discesa attraverso le viscere del castello saccheggiato di suo padre. Durante la discesa, affronta i numerosi scagnozzi di Julius e la sua spalla armata di frusta Moira (Vedova Nera‘s Olga Kurylenko) per salvare la sua famiglia e il suo regno.

La principessa non perde tempo a spingere il pubblico nella mischia, ma alla fine ha bisogno di rallentare per costruire la posta in gioco emotiva. Questo porta il film a una dolorosa, stridente battuta d’arresto. Sebbene gli sceneggiatori Ben Lustig e Jake Thompson meritino oggetti di scena per essersi concentrati sul legame tra la principessa e il suo mentore Linh piuttosto che su una storia d’amore con le scarpe, la decisione di tagliare diversi flashback della principessa da bambina per stabilire la loro connessione fallisce. Forse c’era un modo per far funzionare questa struttura, ma questi flashback sono cuciti su combattimenti frettolosamente intermedi piuttosto che a volte che informano su ciò che sta accadendo nel presente.

Per un film che cerca di emulare il successo intriso di sangue e snello di John Wick serie, i realizzatori avrebbero dovuto prendere qualche spunto in più dalla voce originale del 2014. Le persone tendono a ricordare John Wick come una corsa da brivido dall’inizio alla fine con un incidente incitante assurdamente schietto, ma la maggior parte degli spettatori dimentica che la vera azione non è iniziata fino a 30 minuti dall’inizio del film, e la sceneggiatura originale ne aveva ancora meno. Il film si è preso il suo tempo per stabilire il suo protagonista, la sua posta in gioco e la sua vera identità di macchina per uccidere; La principessa non ha quella pazienza Di conseguenza, i realizzatori non hanno avuto altra scelta che intervenire con i flashback frettolosi e pieni di cliché, attenuando lo slancio.

D’altra parte, il modo in cui il film fonde gli innocenti ornamenti fiabeschi dei classici Disney con la feroce magnificenza di L’incursione e il John Wick franchising è davvero brillante e aiuta La principessa distinguersi in mezzo a una tendenza che ha già generato iterazioni simili incentrate sulle donne come bionda atomica, Menta piperita e il sottovalutato Frappè alla polvere da sparo. È costruito per suscitare risate e applausi, ma non verrebbe mai scambiato per una pura parodia di vecchi tropi Disney (molti dei quali erano basati su fiabe ancora più antiche) allo stesso modo, diciamo, Shrek. La chiave per La principessaIl successo è che indossa una faccia seria attraverso la sua premessa sfacciatamente sciocca, più o meno allo stesso modo John Wick ha giocato bene nonostante l’eroe fosse in grado di inviare mercenari giganti con una matita. È un peccato, quindi, che questi flashback non sembrino essere coinvolti nello scherzo, come se fossero usciti da un puro, Game of Thrones-dramma in stile.

Anche se La principessa‘ Il combattimento senza sosta sembra fantastico sulla carta, questa tattica è efficace solo se tutti gli altri elementi servono correttamente quel motore. Linh avrebbe dovuto essere il cuore e l’anima del film, ma poiché le sue scene iniziali non sono in sintonia con il tono vivace, la sua successiva collaborazione con la principessa sembra vuota. Il difetto del film non è che avesse bisogno di meno storia o più, solo che doveva essere trattato come qualcosa di più di un ripensamento. Essere leggeri sulla storia significa che i frammenti più piccoli devono essere tanto più d’impatto, ma La principessaI ritmi della trama eccessivamente seri e crudi semplicemente mancano del pugno delle sue sequenze d’azione gloriosamente senza cervello.

Per vedere le sue frenetiche sequenze d’azione, The Princess è ora in streaming su Hulu.