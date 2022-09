La famosa serie ACOTAR di TikTok di Hulu può rivaleggiare con Rings of Power e GoT

Il 2022 è stato un anno eccezionale per lo streaming fantasy. Il Signore degli Anelli: Gli anelli del poterein streaming su Prime Video, è un prequel di Il Signore degli Anelliche ha rivoluzionato il genere fantasy e lo promette di nuovo. Casa del Dragoin streaming su HBO Max, è un prequel di Game of Thronesuna delle più grandi fantasie contemporanee. L’uomo di sabbia, un adattamento di uno dei più grandi fumetti fantasy scritti da uno dei più grandi autori fantasy contemporanei, è attualmente in streaming su Netflix. Tuttavia, Hulu è notevolmente assente dall’elenco dei principali streamer fantasy.

Nonostante sia una sorta di mecca dello streaming per la televisione e pubblichi numerosi programmi TV di prestigio, Hulu è rimasto in gran parte fuori dai giochi durante l’attuale clamore per la fantasia. Questo probabilmente non durerà a lungo, però. Hulu ha opzionato una serie di serie, inclusa una particolarmente importante della nota autrice fantasy contemporanea Sarah J. Maas. La saga è spesso indicata con il nome del suo primo romanzo, Una corte di spine e rose e abbreviato come ACOTARE. Dato quanto bene risuona con la sua rabbiosa base di fan, in particolare quelli su TikTok, e il numero di caselle metaforiche che controlla per una serie fantasy moderna, dai suoi valori progressivi e positività sessuale alle sue interpretazioni uniche del genere, ACOTARE ha gli ingredienti per il successo.

RELAZIONATO: SLOT: The Rings of Power stabilisce le origini di Mordor

Molto simile Casa del Drago o Gli anelli del potere, ACOTARE fa parte del genere high fantasy, ambientato in una Gran Bretagna che è stata in gran parte superata dai fae, questa versione dei “piccoli” essendo persone simili a esseri umani con una durata di vita apparentemente infinita e poteri magici. Il primo romanzo è una rivisitazione di La bella e la bestia con una revisione femminista. Il resto della serie è basato sul mito di Ade e Persefone. Tuttavia, la complessità della serie dipende dall’inganno del lettore. Il protagonista centrale, Feyre, si è affermato abbastanza presto come un narratore inaffidabile.

Questo è unico in questo, piuttosto che essere guidato dalla trama Gli anelli del potere e un sacco di alta fantasia, ACOTARE è più guidato dal personaggio Casa del Drago. Le relazioni tra i personaggi guidano ciò che accade, anche quando Feyre agisce come una spia o commette sotterfugi. Inoltre, Feyre prende il controllo della propria sessualità ed è generalmente un’operatrice a modo suo, che negozia il proprio marchio di giustizia e forza come personaggio femminile pienamente sviluppato. La complessità della serie e gli aspetti progressivi di essa fanno appello alle complessità del pubblico moderno.

RELAZIONATO: I fan di LOTR sono divisi sugli anelli del potere: la loro aspra critica è giustificata?

L’aspetto più notevole di ACOTARE ciò che lo rende maturo per l’adattamento è la sua base di fan consolidata e fiorente. La loro presenza su TikTok è costante, rileva brani e tendenze e li fa propri. Ci sono brani e colonne sonore con licenza ufficiale, nonché copertine antipolvere e fanart sostitutive approvate dall’autore. Una delle altre serie di Sarah J. Maas, Trono di vetro, ha un gioco di carte. Molto simile Game of Thrones, L’uomo di sabbiaed ovviamente Gli anelli del potere, ACOTARE ha una vasta base di fan che salterà volentieri a bordo del progetto. In effetti, molti hanno già chiesto ad attori come Sam Heughan di straniero se sono coinvolti nel progetto data la profonda tradizione e lo sviluppo della saga.

Una corte di spine e rose viene adattato al microscopio dei suoi fan, con lo showrunner di straniero attualmente allegato. Man mano che la serie si avvicina alla realizzazione, conferma ulteriormente la sua forte capacità di resistenza e la probabile capacità di competere con artisti del calibro di Gli anelli del potere e Casa del Drago. Sarà interessante vedere quanto l’adattamento sia all’altezza delle aspettative dei fan man mano che i romanzi si avvicinano a diventare l’ingresso di Hulu nelle guerre di streaming fantasy.