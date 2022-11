La commedia di Auli’i Cravalho “Darby And The Dead” ottiene la data della premiere di Hulu – Scadenza

20th Century Studios ha annunciato la sua commedia soprannaturale per adolescenti Darby e i morticon Riele Downs (Enrico Pericolo), Auli’i Cravalho (Moana) e altro, sarà trasmesso in streaming esclusivamente su Hulu negli Stati Uniti, Star+ in America Latina e Disney+ sotto lo stendardo Star in tutti gli altri territori il 2 dicembre.

Il film precedentemente intitolato Darby Harper vuole che tu lo sappia parla di uno studente delle superiori che si illumina di luna come messaggero spirituale. Dopo aver subito un’esperienza di pre-morte da giovane, Darby Harper (Downs) acquisisce la capacità di vedere i morti. Di conseguenza, diventa introversa e si isola dai suoi coetanei del liceo e preferisce passare il tempo a consigliare gli spiriti solitari che hanno affari in sospeso sulla terra. Ma tutto cambia quando Capri (Cravalho), l’ape regina della cricca più esclusiva della scuola, muore inaspettatamente in uno strano incidente con la stiratura dei capelli, con conseguente ovvia cancellazione del suo prossimo “Sweet 17”.

Capri, tuttavia, supplica Darby dall’altra parte di intervenire e convincere gli amici di Capri a procedere con la festa come previsto. Per placare l’ira della diva non morta, Darby deve uscire dal suo esilio autoimposto e reinventarsi, cosa che lungo la strada le permette di ritrovare nuova gioia nella terra dei vivi.

Nel cast anche Chosen Jacobs (Esso), Angelo Asher (Shazam!), Wayne Knight (Seinfeld), Derek Luca (13 motivi per cui) e Tony Danza (Chi è il capo?), Darby e i morti è stato diretto dal candidato agli Emmy Silas Howard (Dickinson). Becca Greene (Buone sensazioni) ha scritto la sceneggiatura, che era basata su una storia di Wenonah Wilms (Fem 101). Adam Saunders di Footprint Features (Quando ci siamo incontrati per la prima volta) e Eddie Rubin (Blue Bayou) prodotto, con Michele Weisler (La cabina dei baci) e Mac Hendrickson in qualità di produttori esecutivi.

Guarda una foto del nuovo film qui sopra.