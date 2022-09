Kumail Nanjiani dirige l’Impero degli spogliarellisti maschi – Scadenza

“Non puoi prenderlo sul personale: sono affari”.

Lei è il nostro primo sguardo a Hulu’s Benvenuti a Chippendales, una serie limitata con protagonista Kumail Nanjiani. Guarda il teaser di 45 secondi, con una versione truccata di “Any Way You Want It” di Journey sopra.

La tentacolare saga sul vero crimine segue Somen “Steve” Banerjee (Nanjiani), un immigrato indiano socialmente imbarazzante che è diventato l’improbabile fondatore del più grande impero mondiale di spogliarelliste maschi – e non ha lasciato che nulla si frapponesse sulla sua strada nel processo.

“Un mondo di lusso, a portata di mano”, afferma Banerjee. Ma molti altri vogliono il loro pezzo d’azione, incluso Nick De Noia (il nuovo vincitore di un Emmy Murray Bartlett). Il suo coinvolgimento alla fine non va molto bene.

Annaleigh Ashford, Juliette Lewis, Quentin Plair, Robin de Jesus, Andrew Rannells, Dan Stevens e Nicola Peltz nei panni della condannata Playboy Playmate Dorothy Stratten. Philip Shahbaz interpreta Peter Bogdanovich.

Pam e Tommy il creatore Robert Siegel e la produzione esecutiva di Nanjiani insieme a Dylan Sellers, Jenni Konner, Matt Shakman, Emily V. Gordon, Nora Silver e Rajiv Joseph, che ha scritto la serie insieme a Mehar Sethi. Siegel e Konner sono co-showrunner e Shakman dirige. Jacqui Rivera è il co-produttore esecutivo e Annie Wyman è il co-produttore.

Benvenuti a Chippendales inizia lo streaming il 22 novembre su Hulu.