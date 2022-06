Korvo semina il caos sulla Terra

opposti solari

Data di uscita2020-05Stagioni1Genere principaleCommediaGeneriCommedia, Animazione

La caotica squadra di alieni di Hulu è quasi tornata. In vista della sua premiere di luglio, lo streamer ha rilasciato il trailer ufficiale della terza stagione di opposti solari. Il trailer ricco di azione prende in giro che “la nave colpisce la fama”.

Il trailer si apre con Korvo (Justin Roiland) raccontando con entusiasmo agli altri e ricordando agli spettatori che una terza stagione è, infatti, in arrivo. Ora che Korvo non è più stressato per riparare la nave, si propone di fare tutto ciò che vuole sulla Terra. Alla fine riesce a coinvolgere l’intero gruppo, pupa inclusa, negli imbrogli. Yumyulack (Sean Giambrone) sembra andare abbastanza bene con le ragazze a scuola quando una ragazza proclama che si sta innamorando di lui. Nel frattempo, Jesse (Maria Mack) prende in giro un po’ di tempo trascorso con BTK, la versione dello show del popolare gruppo K-Pop BTS. Gli spettatori vedono anche che Terry (Thomas Middleditch) e Korvo scoprono l’abitudine di rimpicciolirsi degli umani di Yumyulack, il che fa sorgere alcune domande sul fatto che gli umani saranno finalmente liberati o se continueranno a vivere nella loro città in miniatura. In mezzo a tutto il caos, Korvo dice agli altri che sono una famiglia. Mentre il trailer si conclude, mostra alcune altre stravaganti attività di legame familiare mentre il gruppo trova la propria strada per stabilirsi finalmente nella loro nuova casa.

opposti solari ruota attorno a una squadra di alieni che si schiantano sulla Terra e rimangono bloccati. Senza un modo solido per tornare sul loro pianeta natale Schlorp, il gruppo decide che terraformeranno invece la Terra come una nuova versione di Schlorp con l’aiuto della loro pupa, una creatura con varie abilità più strettamente legate al ruolo di un animale domestico. Mentre cercano di raggiungere i loro obiettivi, il gruppo cerca di decidere se la Terra è un bel posto in cui vivere o meno. Korvo e Yumyulack sono favorevoli al cinismo e Jesse e Terry vedono il pianeta in una luce più positiva. Per Hulu, la terza stagione vede “questa squadra aliena [strive] essere meno una squadra e più una famiglia”.

opposti solari è stato co-creato da Roiland e Mike McMahanche lavorano entrambi all’amata serie animata per adulti Rick e Morty in vari ruoli. La coppia è stata produttrice esecutiva opposti solari a fianco Josh Bycel. La serie è prodotta da 20th Television Animation.

Tutti gli 11 episodi di Solare opposti la stagione 3 verrà rilasciata su Hulu il 13 luglio. Le stagioni 1 e 2 sono ora disponibili per lo streaming. Guarda il trailer della terza stagione qui sotto: