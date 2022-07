Kerry Washington presenta la data di uscita e il primo video

Hulu ha condiviso la data di uscita e il primo sguardo al primo drama sceneggiato di Onyx Collective Ragionevole dubbio. Il prossimo dramma legale presenterà in anteprima i suoi primi due episodi martedì 27 settembre, con nuovi episodi che usciranno settimanalmente ogni martedì.

Il primo sguardo offre alcuni frammenti di filmati dello spettacolo come regista e produttore esecutivo Kerry Washington (Scandalo) descrive la storia generale per gli spettatori. Presenta il personaggio principale dello show, Jax Stewart (Emayatzy Corinealdi), e descrive Corinealdi come “una star”. Washington continua a presentare altri membri del cast, esprimendo la sua eccitazione per il lavoro con persone che “conosce e ama da molto tempo”. Mentre il video si conclude, Washington condivide di essere orgogliosa dello spettacolo e di ciò che spera che gli spettatori alla fine ne portino via.

La sinossi ufficiale, per Hulu, recita:

“In ‘ragionevole dubbio,’ giudicherai Jax Stewart per la sua etica discutibile e le interpretazioni selvagge della legge… finché non sarai tu quello nei guai. Poi la vedrai per quello che è: l’avvocato difensore più brillante e impavido di Los Angeles che contrasta con il sistema giudiziario ogni volta che ne ha l’occasione”.

Ragionevole dubbio si unisce a due ulteriori progetti Onyx Collective per Hulu. Il primo è il film vincitore dell’Oscar Summer of Soul (… o quando la rivoluzione non poteva essere trasmessa in televisione), un documentario che descrive in dettaglio l’Harlem Cultural Festival del 1969. Il secondo è un documentario di prossima uscita intitolato Dopo lo shock, che richiama l’attenzione sulla crisi sanitaria materna negli Stati Uniti. In anteprima il 19 luglio.

In una precedente dichiarazione a Deadline sullo spettacolo, Washington ha dichiarato:

“Simpson Street è stata fondata con la convinzione che ognuno di noi è il personaggio principale nella storia delle nostre vite, indipendentemente da chi siamo, dove nasciamo, in cosa crediamo o chi amiamo. Ognuno di noi merita di essere e di vedersi al centro della narrazione. È un privilegio collaborare con Onyx, un marchio dedicato a centrare i creatori di colori e voci sottorappresentate, nella loro prima serie drammatica con sceneggiatura. Sono entusiasta di lavorare con il grande Larry Wilmore e di collaborare ancora una volta con la brillante Raamla Mohamed, che guiderà una stanza di scrittori tutta nera in una serie guidata dal fenomenale Emayatzy Corinealdi. Questo è un momento di orgoglio per tutti noi di Simpson Street e non potremmo chiedere partner migliori dappertutto”.

Ragionevole dubbio stelle Corinealdi, Michele Ely, Sean Patrick Thomas, McKinley Freeman, TJ Mixson, Aderinsola Olabode, Tim Joe Angela Grovey. È stato creato, scritto e prodotto da Raamla Mohamed. Washington dirige e produce esecutivamente, con Shawn Holley, Jon LeshaySimpson Street Pilar Savonee Larry Wilmore della Wilmore Films in qualità di produttori esecutivi.

Ragionevole dubbio sarà presentato in anteprima su Hulu il 27 settembre. Dai un’occhiata alla featurette del primo sguardo in basso: