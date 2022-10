Keanu Reeves esce dalla serie limitata “The Devil In The White City” di Hulu – Scadenza

Keanu Reeves è uscito dalla serie limitata di Hulu Il diavolo nella città biancafonti vicine al progetto hanno confermato a Deadline.

I rappresentanti di Hulu hanno rifiutato di commentare.

Reeves doveva recitare nell’adattamento di lunga gestazione di Erik Larson Diavolo nella Città Bianca per Hulu e anche produttore esecutivo.

La serie limitata racconta la storia di Daniel H. Burnham, un architetto esigente ma visionario che corre per lasciare il segno nella storia con l’Esposizione Universale di Chicago del 1893, e il Dr. HH Holmes, il primo serial killer moderno d’America e l’uomo dietro il famigerato ” Murder Castle” costruito all’ombra della Fiera. Questo doveva segnare il primo ruolo importante di Reeves in TV negli Stati Uniti.

La serie di otto episodi dovrebbe essere lanciata nel 2024, con l’inizio della produzione non previsto fino al prossimo anno.

La serie proviene da ABC Signature in associazione con Paramount Television Studios. I produttori esecutivi sono Martin Scorsese, Rick Yorn, Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson (Appian Way), Stacey Sher, Sam Shaw, Lila Byock, Todd Field, Mark Lafferty. Shaw sta scrivendo e fungerà da showrunner. Il campo dirigerà.

Il progetto è stato in varie fasi di sviluppo da quando DiCaprio ha acquistato i diritti cinematografici del libro nel 2010 e in precedenza lo aveva impostato come film alla Paramount con Scorsese alla regia. Nel 2019, Hulu ha annunciato che stava sviluppando il progetto come una serie ad alto budget con la produzione esecutiva di DiCaprio e Scorsese.

Variety è stato il primo a segnalare l’uscita di Reeves.

Nellie Andreeva di Deadline ha contribuito a questo rapporto.