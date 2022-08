Kaitlyn Dever guida il film di Hulu – Scadenza

20th Century Studios ha svelato le prime foto per il suo Romeo e Giulietta reimmaginare Rosalinacon la candidata agli Emmy 2022 Kaitlyn Dever (Malato di droga), annunciando allo stesso tempo che il film sarà trasmesso in streaming il 14 ottobre come Hulu Original negli Stati Uniti, su Star+ in America Latina e su Disney+ sotto lo stendardo Star in tutti gli altri territori.

Il film diretto da Karen Maine (Sì, Dio, sì) è una commedia romantica raccontata dal punto di vista della cugina di Giulietta, Rosaline (Dever), che è anche il recente interesse amoroso di Romeo. Con il cuore spezzato quando Romeo (Kyle Allen) incontra Juliet (Isabela Merced) e inizia a inseguirla, Rosaline progetta di sventare la famosa storia d’amore e riconquistare il suo ragazzo.

Sean Teale (Pelli), Minnie Driver (Muto) e Bradley Whitford (Il racconto dell’ancella) anche protagonista nella foto, che 500 giorni d’estate gli sceneggiatori Scott Neustadter e Michael H. Weber adattati dal romanzo Quando eri mio di Rebecca Serle. Shawn Levy, Dan Cohen e Dan Levine hanno prodotto il film, con Dever, Neustadter, Weber, Becca Edelman ed Emily Morris come produttori esecutivi.

Visualizza le prime immagini da Rosalina sotto.

Moris Puccio

