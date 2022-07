John Hoffman ringrazia la chimica tra Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez per il successo della commedia – Scadenza

di Hulu Solo omicidi nell’edificio ha ottenuto 17 nomination agli Emmy Award martedì, tra cui Miglior serie comica e attore protagonista in una serie comica individualmente per Steve Martin e Martin Short. Evidentemente mancava un nome per Selena Gomez, parte integrante del trio principale al centro della commedia di successo multigenerazionale.

Nomination agli Emmy 2022: copertura completa di Deadline

Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short Hulu

In una conversazione con Deadline, il co-creatore della serie John Hoffman promuove l’importanza del trio nel suo insieme come la salsa segreta che mantiene i fan affamati di altri misteri di omicidi dell’Arconia. Gli episodi della nuova stagione 2 vengono rilasciati martedì tramite lo streamer.

“Il nostro trio è il cuore di tutto e la ragione del successo di questo spettacolo”, ha condiviso Hoffman, sopraffatto dalle nomination. “Hanno fatto accadere tutto questo insieme, loro tre, con Selena che ne è stata una parte essenziale. So che tutti si sentono male, ma anche tutte le nostre nomination sono sue. Le candidature sono complicate e non si sa mai chi verrà incluso. Può sembrare ingiusto a volte come in un giorno come oggi in cui siamo tutti così celebrati, ma sono così orgoglioso di lei”.

Emmy: Jane Lynch celebra il casting di “Funny Girl” di Lea Michele; Conferma il ritorno alla seconda stagione di “Solo omicidi nell’edificio”.

Ha aggiunto: “Per uno spettacolo della prima stagione, ottenere questo tipo di abbraccio fuori dal cancello come questo dall’Academy e dal pubblico invia solo l’ascensore nella nostra mente per fare meglio. Nella seconda stagione, vedrai di più della straordinaria attrice che è Selena e di come il nostro trio brilli ancora più di prima. Sono così elettrizzato per il nostro team, molti dei quali hanno ricevuto nomination oggi”.

All’inizio della prima stagione, le leggende della commedia Martin e Short erano già note al pubblico per le loro collaborazioni musicali e sul grande schermo, con Gomez come nuovo arrivato. Entrando nell’attuale stagione dello show, viene stabilita la relazione del trio, il che consente agli sceneggiatori di approfondire le loro trame individuali e comuni.

“Penso che il nostro show riguardi la verità su un caso investigativo, ma riguarda anche i nostri personaggi che crescono man mano che imparano di più su se stessi e rivelano di più su se stessi attraverso questo processo”, ha detto. “Non siamo timidi nell’entrare in temi più profondi, porre domande più grandi e far lavorare i nostri personaggi su cose più grandi che si spera si connettano in modo emotivo per il pubblico – con la speranza di poterlo anche far ridere. Questa stagione è una costruzione catartica per tutti i 10 episodi.

Emmy Snubs: “Reservation Dogs”, Selena Gomez, “Yellowstone”, “This Is Us” e altro

La seconda stagione dedica molto tempo alle questioni familiari, principalmente tra Charles-Hayden (Martin) e la sua figliastra Lucy (Zoe Colletti), Charles-Hayden e suo padre, Mabel (Gomez) e suo padre, e Oliver (Short) e suo figlio Will (Ryan Broussard).

“Ci sono dei veri e propri enigmi emotivi in ​​arrivo, ma anche alcuni incredibili colpi di scena e ilarità per finire la stagione 2 che porta tutto al punto di partenza”, ha detto Hoffman. “In sostanza, la stagione riguarda la famiglia e, al centro dello spettacolo, abbiamo una famiglia trovata che sta imparando a fidarsi l’una dell’altra ma sta anche affrontando alcune cose importanti insieme. Trovo così commovente il modo in cui uniamo le generazioni nel nostro show e come scaviamo sotto ogni cosa per trovare l’amore nei luoghi più inaspettati e la redenzione, la verità e la giustizia per le vittime e le persone che hanno avuto momenti difficili”.

Analisi dei nomi degli Emmy: poche sorprese, un sacco di attori degli stessi spettacoli e perché l’Academy ha bisogno di rivedere il film per la televisione

Dopo aver mandato in onda solo tre episodi della seconda stagione, Hulu ha rinnovato Solo omicidi nell’edificio per la terza stagione, che Hoffman promette avventure ancora più divertenti. Per quanto riguarda se l’Arconia farà o meno un’altra vittima entro la fine della stagione, non lo dice.

“Ti prometto colpi di scena e ti prometto che salti come piace allo show”, ha scherzato. “Cercheremo di essere il più inaspettati possibile con quei salti. Quello che posso dire è di tenere duro, ne abbiamo una grande davanti”.