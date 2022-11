Jennifer Lawrence si ritira dal ruolo di Elizabeth Holmes, cita il ritratto di Amanda Seyfried – Scadenza

Jennifer Lawrence ha visto Amanda Seyfried interpretare la fondatrice di Theranos Elizabeth Holmes nella serie limitata di Hulu, L’abbandono.

Dopo averlo visto, ha detto al New York Times, si è resa conto che la versione definitiva di Holmes era stata realizzata. Quindi, ha deciso di ritirarsi Cattivo sangue, un progetto Apple Original Films in cui avrebbe interpretato l’imprenditore caduto in disgrazia.

Lawrence era stato scelto per il ruolo di Holmes nel film, che sarà diretto da lei Non guardare in alto regista, Adam McKay. Ma Lawrence ha detto della versione di Seyfried: “Ho pensato che fosse fantastica. Ero tipo, ‘Sì, non abbiamo bisogno di rifarlo.’ Lo ha fatto lei.”

Scadenza ha contattato Apple Original Films per un commento.

Seyfried ha vinto la straordinaria attrice protagonista in una serie limitata o in un film agli Emmy a settembre. Nominati nella categoria anche Toni Collette (La scala), Julia Garner (Inventare Anna), Lily James (Pam e Tommy), Sarah Paulson (Impeachment: American Crime Story) e Margaret Qualley (Domestica).