Jane Lynch celebra il casting di “Funny Girl” di Lea Michele; Conferma il ritorno a “Solo omicidi nell’edificio” Stagione 2 – Scadenza

La cinque volte vincitrice dell’Emmy Award Jane Lynch gareggerà per un’altra statuetta d’oro questo autunno dopo la nomination di martedì come miglior attrice ospite in una serie comica per il suo ruolo in Hulu’s Solo omicidi nell’edificio.

Jane Lynch e Lea Michele nel 2010 Getty

La celebrazione dei premi dal vivo il 12 settembre è fissata solo 6 giorni dopo che Lynch lascerà la produzione di Broadway di Ragazza divertente insieme alla sua co-protagonista Beanie Feldstein. L’assunzione di compiti in esecuzione è di Lynch Gioia la co-protagonista Lea Michele nel ruolo di Fannie Brice e Tovah Feldshuh nel ruolo di Lynch della signora Brice.

E mentre i fan saranno delusi, Lynch e Michele non lavoreranno insieme Ragazza divertentec’è una ragione per questo.

“Siamo stati in contatto a riguardo”, dice Lynch a Deadline di Michele. “Sai, è stata un’idea davvero forte avere Feldshuh e Lea in anteprima insieme. Questo è l’unico motivo [we won’t appear together.] La adoro. Prenderà questo spettacolo e lo farà suo. Sono così felice che abbia l’opportunità nella vita reale di fare lo show e non solo Gioia.“

Insieme a Solo omicidi nell’edificioStagione 2 in pieno svolgimento, Lynch conferma che il suo personaggio Sazz Pataki tornerà. Sazz è il personaggio di Steve Martin, il doppio del corpo di Charles-Hayden Savage quando Savage ha interpretato il detective del piccolo schermo Brazzos in una serie omonima.

“Potresti vedere Sazz in questa stagione, beh, sì, lo vedrai”, dice Lynch con una risata. “Si riunisce con il personaggio di Steve Martin per aiutarlo con un problema di relazione. È così passivo e ha bisogno che io faccia qualcosa per lui che non può sopportare di fare da solo.

Aggiunge di aver lavorato con Martin: “Questa è la prima volta che lavoriamo insieme, quindi l’ho osservato da vicino per vedere come si muove. Suggerirebbe cosa faremmo con i nostri occhiali. Eravamo sincronizzati e lavoravamo come gemelli identici. Ora lo faccio inconsciamente”.

Lynch ha ricordato il modo divertente in cui il ruolo è arrivato alla sua porta.

“Ho affittato una casa da Kristin Bernstein, uno dei produttori e sceneggiatori dello show circa 10 anni fa e siamo diventati amici. Mi ha mandato un messaggio tipo due o tre anni fa chiedendomi se sarei stato in grado di interpretare questa parte, il doppio del corpo di Steve Martin, e le ho detto, ovviamente! Voglio dire, io sono la scelta più ovvia.

Solo omicidi nell’edificio ha ottenuto 17 nomination tra cui Miglior serie comica, Miglior attore protagonista in una commedia sia per Martin che Martin Short, e Miglior attore ospite in una serie comica per Nathan Lane.

La serie ha ottenuto un rinnovo anticipato della terza stagione l’11 luglio dopo che erano stati trasmessi solo 3 episodi della seconda stagione. I nuovi episodi vengono rilasciati il ​​martedì.