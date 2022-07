Jade Catta-Preta ospiterà le bellezze del concorso alimentare per un appuntamento al buio per Hulu – Scadenza

ESCLUSIVO: Hulu sta cercando Hotties.

Lo streamer ha concesso in licenza la competizione alimentare per appuntamenti al buio Hottiesospitato da Jade Catta-Preta, che in precedenza ha ospitato E!’s La zuppa ed è apparso in serie come ABC Storia d’amore di Manhattan e casalinga americana.

La serie proviene da Bright Spot Content, la società di produzione sostenuta da All3Media America dietro Hulu’s La dozzina di panettiere.

Tutti e dieci gli episodi verranno lanciati sullo streamer il 16 agosto.

La competizione di appuntamenti metterà l’una contro l’altra coppie di appuntamenti al buio in una battaglia per cucinare piatti degni di un appuntamento notturno, il tutto mentre si tenta di mangiare cibo incredibilmente piccante.

Ambientato in camion di cibo nel caldo del deserto, ogni episodio di 30 minuti vede due coppie di single sexy fare un pasto e soffocare sfide di cibo piccante estremo nel tentativo di far avanzare rapidamente il processo di appuntamenti e vincere un premio in denaro. Combattere il caldo li aiuterà a bruciare le facciate del primo appuntamento per formare una connessione più autentica … o sarà solo un esilarante pasticcio caldo?

Catta-Preta ospiterà e giudicherà anche ciò che c’è nel piatto e ciascuna delle date. Qualunque coppia abbia il miglior piatto, il miglior appuntamento o entrambi, vince un secondo appuntamento del valore di $ 2.500, oppure … possono dividere i soldi, andarsene e promettersi di non vedersi mai più.

Sandy Varo Jarrell, Suzanne Rauscher e Bruce Klassen sono i produttori esecutivi di Bright Spot Content, con Cam Frierson come co-produttore esecutivo.

“Sono entusiasta di ospitare questa delizia piccante!” disse Catta-Preta. “Potremmo usare tutti una divertente distrazione, quindi vai a Hulu per delle risate bollenti.”

“Hotties ha tutti gli ingredienti giusti: cibo caldo, datteri caldi nella calura estiva! ha affermato Sandy Varo Jarrell, CEO di Bright Spot Content. “La consegna brillantemente divertente di Jade si abbina perfettamente a tutti i momenti selvaggi di questa serie da ridere.”