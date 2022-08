Imogen Reid si unisce a Ellen Pompeo nella serie sull’adozione di orfani di Hulu – Scadenza

L’attore britannico Imogen Reid è stato scelto come co-protagonista al fianco di Ellen Pompeo nella serie limitata orfana senza titolo di Hulu, prodotta esecutivamente da Grey’s Anatomy stella.

Creato e scritto da Katie Robbins, Untitled Orphan Project si ispira alla storia vera di una coppia del Midwest che adotta una giovane ragazza con una rara forma di nanismo (Reid). Ma mentre iniziano a crescerla insieme agli altri tre figli, iniziano lentamente a sospettare che potrebbe non essere chi dice di essere. Mentre mettono in discussione la sua storia, si trovano di fronte a dure domande a loro volta su fino a che punto sono disposti a fare per difendersi e proteggere la propria narrativa, cadendo in una battaglia che è stata combattuta nei tabloid, in aula e, infine, al loro matrimonio.

Pompeo interpreterà la madre.

Il caso scioccante, che ha tracciato parallelismi con il film horror del 2009 Orfano, ha fatto notizia a livello nazionale nel settembre 2019 quando Kristine Barnett e il suo ex marito Michael Barnett sono stati accusati di negligenza per aver presumibilmente abbandonato la loro figlia adottiva Natalia, che ha una rara forma di nanismo, quando aveva 9 anni. I genitori hanno affermato che Natalia, che hanno adottato quando pensavano che avesse 6 anni, è infatti una donna adulta mentalmente disturbata che ha minacciato la loro vita. La maggior parte delle accuse contro i Barnett alla fine furono respinte; Natalia ha negato le accuse di essere una truffatrice adulta.

Erin Levy sarà la showrunner della serie e la produttrice esecutiva insieme a Robbins. Pompeo sarà la produttrice esecutiva attraverso il suo banner di produzione Calamity Jane con Laura Holstein. Mike Epps, Dan Spiro e Niles Kirchner sono anche produttori esecutivi insieme ad Andrew Stearn.

Reid si è formato al Miskin Theatre del North Kent College del Regno Unito. Il suo lavoro è stato presentato nei teatri regionali del Regno Unito, nonché in progetti cinematografici e televisivi tra cui Animali fantastici e dove trovarli: i crimini di GrindelwaldBBC I miserabili, Il terzo giorno e i prossimi progetti con Amazon. È rappresentata da Lisa Osmond di Oh So Small.