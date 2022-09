Il trailer della terza stagione di Halloween di Bite Size prende in giro 20 spettrali cortometraggi su Hulu

Orrori del corpo, sinistri slasher, fantasmi soprannaturali e altro ancora arrivano a Hulu il 1° ottobre.

Il 1° ottobre segna il vero inizio della stagione spettrale e quella di Hulu Dimensione del morso Halloween sarà lì ad accogliere gli spettatori con 20 cortometraggi spaventosi di ogni tipo. Un nuovo trailer per la raccolta di terrori in miniatura dà un assaggio di che tipo di paure aspettarsi nella terza stagione. Dal body horror agli spettri soprannaturali, ai sanguinosi slasher e tutto il resto, c’è qualcosa per i fan dell’horror di tutti i tipi.

Il trailer taglia le scene di una serie di episodi che mostrano l’ampia gamma di stili che copre lo spettacolo. I pezzi forti includono uno psicopatico sanguinante e inquietante nel retro di un veicolo schiantato e un fantasma con un mantello nero che guarda la sua vittima dormire, e un padre grottesco la cui testa è apparentemente affondata nel suo corpo. Nonostante tutti gli episodi cadano sotto l’ombrello dell’horror, ognuno porta qualcosa di nuovo sul tavolo per quanto riguarda il genere. Diverse clip adottano un approccio più fantascientifico alle sue paure, mostrando alieni e strani fenomeni mentre altri sono più naturali, portando l’orrore alla natura e basandolo su minacce della vita reale. Anche la terza stagione non ha paura dei commenti in quanto conterrà episodi che esaminano argomenti duri tra cui il razzismo, rappresentato da un ufficiale particolarmente sgradevole, insieme a genere, genitorialità, sessualità e identità.

Il cast questa volta presenta molti volti familiari, con un punto culminante Lei-Hulk stella Tatiana Maslany. Recita nell’episodio “Snatched” diretto da Michael Schwartz, e il trailer offre un’anteprima della sua interpretazione di una mamma eccentrica che può essere o meno posseduta, dati i suoi occhi azzurri inquietanti in un colpo solo. Sarà la prima volta che condividerà lo schermo con suo marito Brendan Hines (Serratura e chiave), insieme a Misha Osherovich (Capriccioso) nel ruolo del figlio.

Altri membri del cast includono Brigette Lundy-Paine (Atipico), Lin Shaye (Insidioso), Davide Costabile (Breaking Bad), ed ex Incandescenza co-protagonisti Rebecca Johnson e Kate Nash. Gli ultimi due hanno collaborato di nuovo per scrivere, dirigere e recitare nel loro cortometraggio con Nash che fornisce musica. Nonostante un cast divertente, il vero clou sono i registi che sono un gruppo eterogeneo di emergenti e registi prestigiosi provenienti da tutto il circuito dei festival e oltre. I registi 20th Digital Studio hanno scelto di mostrare questa volta includono Nuhash Humayun (Moshari), Sam Max (Accompagnatore), Michelle Krusiec (Mordere), e Zoey Martinson (Amorini) tra molti altri.

Stagione 3 di Dimensione del morso Halloween arriva in un momento importante per la serie poiché due film dovrebbero debuttare basati sui cortometraggi delle stagioni precedenti. John William Ross‘S Grimcutty e Ben Steiner‘S Matriarca entrambi debutteranno durante la celebrazione di Huluween di quest’anno rispettivamente il 10 e il 21 ottobre. È un ricordo del prestigio che i cortometraggi stanno guadagnando, soprattutto nel circuito dei festival. 20 studi digitali David Worthen Brooks ha commentato come la serie abbia fornito un trampolino di lancio ai registi per mostrare le loro idee spettrali:

Mentre lanciamo i primi lungometraggi sviluppati con i nostri talentuosi registi Bite Size Halloween, siamo entusiasti di presentare la prossima ondata di talenti cinematografici dinamici e i loro ingegnosi cortometraggi. Siamo molto orgogliosi di mostrare queste voci vitali e diverse e i loro colpi di scena molto personali su horror, thriller e fantascienza.

Dimensione del morso Halloween La terza stagione debutterà il 1 ottobre su Hulu. Guarda il trailer qui sotto.