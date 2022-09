Il ruolo di Bella Hadid viene rivelato nel trailer della terza stagione della serie Hulu – Deadline

Ramy Hassan (Ramy Youssef) sta attraversando una crisi di fiducia nel trailer della terza stagione (sopra) della sua omonima serie Hulu, in anteprima il 30 settembre.

Hulu

Il ritorno dello spettacolo continua a raccontare il viaggio del personaggio alla scoperta di se stesso nei panni di un millennial egiziano-americano che mette in discussione la sua fede musulmana e l’esistenza di Dio in 10 episodi. Mentre abbandona il suo viaggio spirituale, si dedica invece all’attività di diamanti sua e di suo zio.

In questa stagione, la sua famiglia sembra essere su un percorso simile mettendo in discussione il loro posto in un mondo in continua evoluzione, intrappolata tra chi vogliono essere e chi sono veramente. Gli Hassan saranno costretti a confrontarsi dopo aver vissuto una vita dedicata alle preoccupazioni mondane e, in alcuni casi, alle bugie.

Il trailer offre anche agli spettatori una prima occhiata alla guest star Bella Hadid, al suo debutto come attrice, nei panni di Lena. Il personaggio di Hadid si rivela essere la nuova fidanzata dell’amico di Ramy, Steve (Steve Way), che ha incontrato sull’app di appuntamenti Muslim Match.

Le star della serie includono anche Laith Nakli, Hiam Abbass, Amr Waked, May Calamawy, Dave Merheje e Mohammed Amer.

Ramy è scritto, diretto, prodotto esecutivamente e creato dalla star Ramy Youssef. Altri produttori esecutivi includono Adel Kamal, A24, Christopher Storer, Tyson Bidner, Amir Sulaiman, Jerrod Carmichael, i co-creatori Ari Katcher e Ryan Welch, oltre a Kate Thulin. La serie è prodotta da A24.

Guarda il trailer per intero sopra.