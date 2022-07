Il ritorno di “The Kardashians” con più drammi familiari e Pete Davidson – Scadenza

Si scopre che Pete Davidson vuole davvero fare la doccia con la sua nuova ragazza Kim Kardashian.

L’ex Sabato sera in diretta star si vede alla fine del primo clip della seconda stagione di I Kardashianche ritorna a Hulu il 22 settembre.

Viene dopo che la prima stagione, che comprendeva dieci episodi, è stata rilasciata all’inizio di aprile.

La serie vedrà la prima famiglia di reality televisivi – Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie – continuare a vedere le loro vite documentate da una troupe televisiva e presenterà più drammi familiari mentre navigano tra le loro storie d’amore, affari e tutto fra.

Le riprese della seconda stagione sono terminate intorno alla fine di giugno.

La matriarca Kris Jenner ha recentemente dichiarato a Deadline che lo spettacolo può arrivare agli spettatori più velocemente di quanto non facessero prima Stare al passo con i Kardashians uno!.

“La cosa buona di una rete di streaming è che possiamo avvolgere questi episodi in cui succede qualcosa e portarlo agli spettatori il prima possibile in modo che si sentano come se stessero seguendo e non cercando di recuperare qualcosa che è accaduto sei mesi fa”, ha detto.

La serie, prodotta da Fulwell 73, è prodotta da Ben Winston, Emma Conway, Elizabeth Jones e Danielle King, che funge anche da showrunner.