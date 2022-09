Il riavvio si basa troppo sui tropi della sitcom che satireggia

Quanto segue contiene spoiler per Riavviare Stagione 1, episodi 1-3, ora in streaming su Hulu.

I primi tre episodi della nuova serie di Hulu Riavviare trascorri una notevole quantità di tempo applicando un obiettivo moderno alle sitcom tradizionali e sottolineando le loro innumerevoli carenze. Le battute sono banali e spesso offensive. Il dialogo e i personaggi generali non riflettono il comportamento umano reale. Le trame sono sicure e prevedibili. Eppure, nonostante la consapevolezza dello spettacolo di queste trappole (come viene da Famiglia moderna co-creatore Steve Levitan), Riavviare in qualche modo riesce a cadere in tutti loro.

Riavviare colloca il suo cast enormemente sovraqualificato in ruoli che interpretano più come caricature di stock che persone reali. Keegan-Michael Key interpreta un attore di formazione classica che ha lasciato la sitcom rianimata per intraprendere una carriera cinematografica che non si è mai concretizzata. Judy Greer interpreta un attore che teme di essere invecchiata oltre il suo periodo migliore. Johnny Knoxville è un ragazzaccio di Hollywood che cerca di mantenere la sua vita in carreggiata. Rachel Bloom, che ha co-creato e recitato nell’inventiva Ex fidanzata pazzaè uno scrittore teso mentre Cose più strane il preferito dai fan Paul Reiser è suo padre veterano del settore che offende tutti, ma alla fine sembra sempre avere ragione. Il pubblico ha già visto tutto questo.

L’esempio più eclatante di Riavviare la scelta di ampi stereotipi rispetto ai personaggi reali è nella sitcom immaginaria riavviata Fai un passo avantila stanza degli scrittori. La Hannah di Bloom assume tre giovani scrittori di diversa estrazione che Gordon di Paul Reiser vede come troppo giovani e che si sono “svegliati” per essere divertenti. Gordon quindi assume tre scrittori molto più anziani che Hannah considera troppo hacky e datati per essere divertenti. Tuttavia, piuttosto che esplorare effettivamente tutto questo, RiavviareGli scrittori di ‘s si appoggiano a stanche battute “vecchi contro giovani” prima di decidere che l’approccio di Gordon è più o meno corretto.

Altrove, RiavviareL’umorismo ampio e stantio si trasforma anche in un bizzarramente retrogrado invio di consensi e problemi di sicurezza sul lavoro. Durante le prove per una scena di sesso, Key’s Reed ottiene prevedibilmente un’erezione e Greer’s Bree la trasmette a tutti gli altri sul set. Il regista informa Reed e Bree che l’incidente ha innescato una riunione delle risorse umane e poi legge loro una lettera che esprime la dedizione della Walt Disney Company alla sicurezza sul lavoro, mentre alza gli occhi al cielo. Tutti, Bree inclusa, ridono mentre il regista e un altro membro dell’equipaggio presentano a Reed gli strumenti per evitare che l’incidente si ripeta.

In un settore pieno di molestie e sfruttamento, le scene di sesso possono mettere gli artisti in una posizione vulnerabile. Questo è il motivo per cui la maggior parte delle produzioni ora impiega coordinatori dell’intimità il cui compito è assicurarsi che tutti si sentano il più al sicuro e a proprio agio possibile. Riavviare, tuttavia, considera tutto questo come foraggio per ampi dirottamenti di sitcom. L’erezione di Reed e il successivo coinvolgimento delle risorse umane inzuppate sull’idea di sicurezza sul lavoro. Fungono anche da ispirazione per Clay di Knoxville per escogitare un piano per rompere con la madre del suo co-protagonista più giovane, che è così stranamente magra e da sitcom da far sembrare il personaggio molto più stupido di quanto probabilmente gli sceneggiatori intendessero.

Ogni volta che possono, RiavviareGli sceneggiatori ricordano al pubblico quanto sono consapevoli dei tropi delle sitcom, ma poi si girano e inconsciamente ne usano uno. Pochi minuti dopo che Timberly di Alyah Chanelle Scott è passata da star di un reality show senza talento ad attrice di talento nello spazio di poche scene, Gordon dice ad Hannah che non è realistico che un personaggio cambi troppo in un singolo episodio. Sarebbe una cosa se Riavviare l’ha fatto per sottolineare la natura della commedia o il rapporto tra le storie e la vita reale, ma non è quello che sembra fare lo spettacolo. Invece, gli scrittori sembrano suggerire che le battute stanche e gli atteggiamenti obsoleti che hanno pervaso le sitcom per più di mezzo secolo siano divertenti ora come non lo sono mai state.

Scrivere commedie è difficile, forse più di qualsiasi altro genere in TV. Oltre a raccontare una storia avvincente con personaggi avvincenti, gli scrittori di commedie devono anche suscitare risate autentiche. A causa di questo grado di difficoltà, ogni mancanza di sforzo diventa dolorosamente evidente. RiavviareIl trattamento del consenso e della sicurezza sul lavoro è offensivo, ma quasi altrettanto offensiva è la pigrizia della sua scrittura. Affinché la satira della sitcom funzioni, deve essere più nitida e divertente del suo obiettivo, o diventa semplicemente l’ennesima raccolta di battute ovvie e sfortunati stereotipi. Finora, questo è tutto Riavviarele magre ambizioni di ha saputo realizzare.

