Il riavvio di Hulu continua il Rinascimento di Paul Reiser

Come disse una volta il dottor Manhattan, niente finisce mai. Piace Guardiani fatto con i fumetti, il modo migliore per trasmettere la cultura del riavvio della TV è con personaggi e storie originali che prima non esistevano. Riavviare su Hulu è una grande commedia su questo fenomeno dell’intrattenimento, ma soprattutto continua la rinascita di Paul Reiser.

Reiser ha esordito nel boom della cabaret degli anni ’80 ed è passato alla recitazione molto più rapidamente di coetanei come Jerry Seinfeld o Garry Shandling. Insieme a Riavviareattualmente fa parte di due delle più grandi serie TV, Cose più strane e I ragazzi. In quest’ultima serie, interpreta un personaggio che rappresenta una reliquia del passato, un mix tra Stan Lee e uno squallido produttore di Hollywood. Nel primo, è un funzionario dell’oscura organizzazione governativa che ha aperto l’Upside Down. Questi sono personaggi di cui il pubblico non si fiderebbe mai se non fossero interpretati da Paul Reiser. Riavviare è una sua miscela Cose più strane e I ragazzi ruoli: è una reliquia del passato e fa parte di un cattivo sistema, ma almeno cerca di stare attento ai personaggi principali.

Paul Reiser è una leggenda della TV e i produttori lo sanno

Come pilastro del cinema e della televisione negli anni ’80 e ’90, Paul Reiser è uno di quegli attori la cui presenza porta con sé una nostalgia non affiliata. È un volto familiare e confortante per i fan di una certa età. Mentre c’è sicuramente un “Hey ragazzi, è Paul Reiser!” qualità per le sue apparizioni, ha la capacità di spostare gli spettatori oltre e far sentire il suo personaggio come una persona reale. Questo gli dà il netto vantaggio di avere già degli spettatori che apprezzano, anche solo un po’.

No Riavviare lo spettatore vuole che Gordon Gelman di Reiser sia segretamente un tallone. Il pubblico fa il tifo per lui e l’Hannah di Rachel Bloom per riconciliarsi. Se un regista è alla ricerca di un attore per interpretare un personaggio simpatico che si rivela essere un tipo davvero malvagio, Paul Reiser potrebbe essere il loro ragazzo. Soprattutto se il progetto piace a chi lo ha visto entrare Riavviare, Cose più strane o I ragazzi, nessuno spettatore sospetterebbe che questo amato dai fan sia davvero un cattivo. Nel ruolo giusto, darebbe il tipo di performance che farebbe vincere premi.

Quali sono le prospettive per Paul Reiser?

La rinascita di Paul Reiser non finirà presto. L’attore riprenderà il ruolo di Jeffrey Friedman nel prossimo futuro Il poliziotto di Beverly Hills: Axel Foley. Ha prodotto e co-scritto un film intitolato Il problema con le personeprotagonista Star Trek il veterano Colm Meaney. Anche Reiser potrebbe potenzialmente tornare a Cose più strane nella sua ultima stagione e potrebbe riapparire in I ragazzi. Il fatto che i suoi personaggi in entrambe le serie siano sopravvissuti così a lungo è una testimonianza della sua grandezza.

E se Riavviare fa bene, Reiser tornerà sicuramente per le stagioni successive come Gordon. I Vewer possono ottenere la loro correzione per Paul Reiser guardandolo interpretare il ruolo pesante di un “vecchio sceneggiatore di sitcom” – un tipo di personaggio con cui probabilmente è molto familiare dalle sue esperienze come protagonista in due sitcom. Riavviare fornisce una storia soddisfacente e un’esilarante diffusione della cultura del riavvio, ma non sarebbe possibile senza il grande cast con Paul Reiser al centro.

Nuovi episodi di Reboot streaming martedì su Hulu.