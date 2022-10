Il riavvio di Hulu condivide un difetto con lo Studio 60 sulla Sunset Strip

La serie di fantasia su Hulu’s Reboot non merita gli elogi accumulati nell’universo… proprio come Studio 60 di Aaron Sorkin sulla Sunset Strip.

Immagina una commedia che racconta le tumultuose attività dietro le quinte di un programma di una commedia di fantasia, con un cast di attori amati e di uno dei produttori più famosi del piccolo schermo. Questo è di Hulu Riavviarecreato da Steven Levitan (Famiglia moderna, sparami e basta) e con Judy Greer, Keegan Michael Key e Johnny Knoxville nei panni dei protagonisti della popolare sitcom per famiglie Fai un passo avanti, rimontaggio 15 anni dopo. Il cast centrale è completato da La scuola del bene e del male l’attore Rachel Bloom come visionario dietro la nuova iterazione e Paul Reiser come il creatore della serie originale. Ma questo descrive abilmente anche un passo falso di un altro impresario televisivo.

quello di Aaron Sorkin Studio 60 sulla Sunset Strip è stato presentato in anteprima pochi mesi dopo la fine del suo dramma di successo L’ala ovest. Studio 60 ha tracciato le realtà della televisione di rete e della commedia di sketch in un’era politica e polarizzante. Gli amici’ Matteo Perry e ala ovest L’ex allume Bradley Whitford ha interpretato Matt Albie e Danny Tripp, che hanno preso il controllo di una lunga serie di sketch comici a tarda notte Studio 60 dopo che il suo creatore in stile Lorne Michaels si è dimesso dal vivo. Il team ha dato nuova vita alla serie con schizzi e frammenti incontrati con unanime positività. E come il plauso profuso in quegli schizzi fugaci, l’attenzione il nuovo Fai un passo avanti nell’universo è immeritato e sconcertante.

Perché il revival di Reboot non funziona?

Le scene dell’originale Fai un passo avanti visto in Riavvia pilota ha replicato accuratamente l’aspetto di una serie “TGIF” di inizio secolo, con battute banali punteggiate da una risata stridente e una sigla opportunamente sdolcinata. Sfortunatamente, c’è poco per differenziare quelle clip dalle nuove scene, che si basano anche su pessime impostazioni, battute stanche e un pubblico in studio esagerato. Viene concesso un certo margine di manovra perché Gordon Gelman di Reiser è un tecnico televisivo della vecchia scuola che vuole il revival sulla scia della serie originale e arriva al punto di assemblare una stanza degli scrittori di hack selvaggiamente fuori dal mondo. È logico che gli sforzi di Gelman si traducano in alcuni elementi e toni datati che fanno alzare la testa.

Il problema principale con Riavviaresimile a Studio 60, sono le teste creative all’interno della serie che vengono lodate per il loro materiale rivoluzionario quando invece si presenta come una debole imitazione. Per Matt e Danny, inizia e finisce con il Schizzo di “Pimp My Trike”, una debole parodia di MTV Personalizza la mia auto che non avrebbe fatto il taglio MadTV nella sua forma più derivata e non ispirata. Che piace a un presunto regista audace RiavviareHannah Korman ricorrerebbe a una banale battuta sul riscaldamento globale come prima risata nella nuova iterazione di Fai un passo avanti suona gravemente falso — ed è solo uno dei tanti fumble.

Come Reboot confronta con Studio 60

Se RiavviareGli scrittori hanno pensato al nuovo Fai un passo avanti come invio di simili revival di sitcom per famiglie come Netflix Fuller House o di Pavone Birraio punkha senso che trasmettano un pubblico in studio dal vivo nonostante la loro mancanza nelle commedie della situazione attuale (incluso il successo di lunga data di Levitan Famiglia moderna). Inspiegabile fino a un certo punto è il motivo per cui l’avanguardia Korman avrebbe scritto un pilot per il datato formato a tre telecamere – o almeno non si sarebbe opposto poiché alcune delle battute più eclatanti e canute sono state aggiunte alla sua bozza del sceneggiatura.

In occasione Studio 60 su Sunset Strip in breve tempo, è diventato sempre più autoreferenziale, con il suo tono legittimo ed eccessivamente serio richiamato da altri personaggi e le sue questioni di bilancio riflesse nell’universo. Riavviare non reinventa la ruota e il suo cast stellare eleva materiale che potrebbe non funzionare in mani inferiori, ma si sarebbe potuto dire lo stesso di Studio 60. Per evitare la rapida cancellazione che ha subito la serie precedente, Riavviare ha bisogno di una maggiore dose di realtà e di un tono meno autocelebrativo — o almeno materiale degno della lode offerta.

Potrebbe benissimo essere che questo enigma lo sia RiavviareE’ lo scherzo più intelligente e sovversivo. Presentare qualcuno così meticoloso e banale come rivoluzionario può essere un commento sovversivo sul mezzo in un modo profondamente inaspettato da parte di un creatore esperto in materia. Ma se non lo è, è un evidente difetto che la serie Hulu deve correggere se vuole sopravvivere in una seconda stagione.

Riavvia i flussi di martedì su Hulu.

