Il regista di “Reservation Dogs” Blackhorse Lowe e Stars Breakdown Trippy Episode – Deadline

AVVISO SPOILER: Questo articolo contiene arresti del Prenotazione Cani episodio “Questo è dove si infittisce la trama”, uscito oggi su Hulu

ESCLUSIVO: “È tutto reale”, assicura la mitica Deer Lady di Kaniehtiio Horn all’agente Big (Zahn McClarnon) nell’ultimo episodio multigenere di Prenotazione Cani.

Diretto da Blackhorse Lowe, che ha scritto insieme al co-creatore della serie Sterlin Harjo, “This is Where The Plot Thickens”, l’ottavo episodio della seconda stagione dello show FX si addentra nello spazio interiore e storico. Dopo essere uscito oggi sullo streamer di proprietà della Disney e di Comcast, l’episodio è quasi interamente incentrato sul grande spacciatore locale Kenny Boy (Kirk Fox), oltre a rientrare nell’arco generale del vincitore del Peabody Award Rez Cani e contemporaneamente stare al di fuori della serie forte degli indigeni nordamericani.

In sostanza, iniziando con un noioso breve breve mattutino del negozio di polizia di Lighthorse in bilico sull’assurdo, “This is Where The Plot Thickens” va rapidamente fuori dai binari del genere. Grandi teste si dirigono verso il deposito di rottami dei methhead alla ricerca del pesce gatto rubato, solo per finire per ingoiare inconsapevolmente una soda con allucinogeni e percorrere il sentiero psichedelico. Il divertimento che ne risulta nei boschi dell’Oklahoma intreccia un mosaico di elementi comici, familiari con una visita flashback dalla nonna e profondamente traumatico, poiché Big ricorda la morte evitabile in motocicletta della madre di Elora (Devery Jacobs), Cookie.

Un incontro o due con la misteriosa Deer Lady vede anche il duo incappato inciampare in un raduno politico e aziendale di pesi massimi dell’Ordine dei Midstreamers con orologio e mascherato da pesce gatto. A conferma di molte delle peggiori paure di Big, inclini alla cospirazione, la “società segreta” dei suprematisti bianchi sta cantando il loro controllo su “tutto il territorio indiano” e sui diritti minerari “sotto terra”. Riporta in vita quella trama del pesce gatto di prima e “Come and Get Your Love” della prima stagione, i Midstreamers diventano carnali con le teste del pesce rubato.

Inizialmente superata dalle guardie del corpo del governatore, una Big terrorizzata e ancora molto lapidata rivive vividamente la notte in cui Cookie e il suo ragazzo motociclista si sono schiantati a morte. Rivelando a Kenny Boy di aver deluso alcuni miei amici, Big inizia ad affrontare il proprio dolore. Con un tempismo magistrale, Deer Lady si presenta per eliminare le guardie del corpo, liberare il duo (si scopre che è stata anche a trovare Kenny Boy) e consolare Big affinché si prenda cura di se stesso e “continua ad essere buono”.

Combattere la buona battaglia è esattamente ciò che fanno Big e Kenny Boy leggermente più sobri mentre chiedono un backup e eliminano i “f*cker di pesce” Midstreamer e la loro versione Sooner State di Bohemian Grove. “Arrestate questi cattivi cracker”, dichiara Big nel grande takedown.

Oh, sì, e anche l’ossessione di Bigfoot per Bigfoot fa un cameo.

Lowe, McClarnon e Fox hanno parlato con me di “This is Where The Plot Thickens”, com’era girare e dove significa Prenotazione Cani potrebbe andare dopo.

SCADENZA: Blackhorse, “This is Where The Plot Thickens” è un tipo molto diverso di episodio di Reservation Dogs, anche in una stagione che spesso scarta la tabella di marcia. Qual è stata l’ispirazione per l’episodio?

BASSO: Ciò che mi ha ispirato a scrivere questo episodio è stato il desiderio di vedere Big e Kenny Boy riunirsi e mandarli in un viaggio psichedelico. Anche la necessità di fare qualcosa di completamente diverso dal resto degli episodi. Questo episodio è anche un cenno ai generi e ai film che amo.

SCADENZA: Zahn, in qualsiasi altro show questo sarebbe il pilot dello spinoff, e forse è qui, ma qual è stato per te questo episodio, con Big così tanto al centro delle cose?

MCCLARNON: Ottieni il copione, amico, e ti presenti e ti diverti e ti prendi dei rischi e lo fai, lo sai. E che ragazzo fantastico avere accanto a me, Kirk Fox, specialista dell’improvvisazione, con quello ci vai e basta, sai? Stavamo a cavallo di questa linea di andare sopra e non andare sopra.

Ovviamente, se stai davvero inciampando sugli allucinogeni, stai fermo e non fai nulla. Sei solo così sbalordito. Quindi, devi trovare quella linea sottile di ritrarre quel viaggio, ritrarre l’essere sotto l’influenza in modo che il pubblico lo capisca, ed è ovviamente una commedia, ma è anche un dramma. Quindi, è solo trovare quelle linee sottili e fare affidamento l’uno sull’altro. Mi sono affidato abbastanza a Kirk, così come a Blackhorse Lowe e Sterlin.

SCADENZA: Cosa hai pensato dell’intera idea quando Sterlin e Blackhorse te l’hanno portata?

MCCLARNON: Ho solo pensato che fosse un’idea fantastica, e avere Blackhorse, conoscendo il passato di Blackhorse e cosa ha passato Blackhorse e conoscendolo come regista, ero semplicemente molto eccitato. Quindi, in pratica, viene da me con delle idee e mi dice a cosa sta pensando per la prossima stagione.

SCADENZA: Blackhorse, cosa ci dice questo episodio sullo show in generale?

BASSO: Quello che sento che questo episodio dice sull’evoluzione di Prenotazione Cani è che siamo senza paura quando si tratta di storie e personaggi. Siamo disposti a spingere i limiti ed espandere il mondo creato da Sterlin.

SCADENZA: A questo, Kirk, fino a che punto hai dovuto spingere la tua busta su “Plot?”

VOLPE: Beh, devo dire che era un mondo in cui non avevo mai ballato per quanto riguarda gli psichedelici e i trip. non era nel mio radar. Quindi, ciò che ho trovato liberatorio per me è stato semplicemente arrendermi e togliermi di mezzo.

SCADENZA: Com’è stato con Zahn come co-pilota, per così dire?

VOLPE: (RIDE) Ho amato Zahn dal giorno in cui l’ho incontrato, c’è sempre stata una sorta di legame affine.

Quindi, Zahn ha creato un ambiente così sicuro per smettere di pensare e dire solo le parole, e qualunque cosa stavamo vedendo è ciò che ci ha portato in viaggio. Se miglioravo, lui lo seguiva, e si lasciava andare, e poi io andrei con lui. Quindi, è stato un vero ballo là fuori, ed è stato uno spasso per me. Sai, puoi vederlo sulla carta, ma finché non è davanti alla tua faccia, allora… beh, le nostre reazioni sono state reali. Quindi, penso che questo sia ciò che lo ha reso divertente per me, perché non riuscivo davvero a credere a quello che ci stavano mettendo davanti.

SCADENZA: Blackhorse, quale speri sarà la risposta all’episodio?

BASSO: Spero che questo episodio stia toccando, come quello di Alejandro Jodorowsky El Topo e La Montagna Sacra erano per me. Entrambi hanno davvero scosso la mia sensibilità sulla comprensione dell’uso degli psichedelici nel cinema.

SCADENZA: Ci sono molte sostanze psichedeliche, molti temi molto radicati qui, ma c’è anche un film di amici quasi iconico di 30 minuti piuttosto veloce nel mix. Ragazzi, lavorate insieme nello show da due stagioni ormai, ma questo è stato un livello di interazione completamente nuovo. Come ti sei preparato per questo?

MCCLARNON: Ho esaminato alcuni dei film psichedelici del passato. In realtà abbiamo fatto una proiezione. Qual era il nome del film proiettato da Blackhorse, K?

VOLPE: La notte primama non sono andato perché non volevo spaventarmi.

MCCLARNON: (RIDE) L’ho visto a casa nella mia stanza d’albergo. È un vecchio film degli anni ’70 sulle sostanze psichedeliche e sul consumo di sostanze psichedeliche. Quindi, mi sono concentrato su più di questo, ho ricercato quel tipo di cose invece di più film tipo amici.

SCADENZA: Davvero?

MCCLARNON: Sì, come ha detto Kirk, devo solo presentarmi ed essere aperto a Kirk, sai, perché Kirk inizia con l’amore. Dovevo solo essere aperto a questo, essere aperto al dialogo e a ciò che Sterlin e Blackhorse hanno scritto su questi due personaggi. È così facile lavorare con Kirk perché è quel tipo di persona. Quindi, non ho ricercato nessuno dei film tipo amici o altro.

VOLPE: Nemmeno io.

SCADENZA: No?

VOLPE: No. Quello che ho sentito è che io e Zahn siamo amici. Quindi, qualunque cosa stiamo facendo là fuori, tutti intorno a noi facevano riferimento ai film di amici poliziotti, che fosse Arma letale o 48 ore, perché era innegabile che quello che stavano vedendo era qualcosa a cui potevano fare riferimento, ma lo so , parlando per me stesso, che non ci ho pensato perché eravamo solo amici e stavamo solo facendo l’azione.

Per quanto riguarda uno spin-off, la verità è che penso che Kenny Boy, proprio come Kirk Fox, in fondo abbia sempre voluto essere un poliziotto. Penso che Kenny Boy sogni le forze dell’ordine. Quindi, lo spin-off può andare ovunque. Penso che la prossima volta che io e Big stiamo insieme, potrebbe essere molto interessante, ma penso che Kenny Boy voglia solo un distintivo, che sia falso o meno.

SCADENZA: Zahn, pensi che vedremo più cose di questo, più Big e Kenny Boy che si basano sull’esperienza che hanno avuto in questo episodio?

MCCLARNON: Amico, chissà dove sta portando Sterlin, sai? Voglio dire, è una mente così creativa, ed è meraviglioso lavorare con lui, e non so dove porterà lo spettacolo. So solo che, sai, voleva che Big avesse più un retroscena e che gli spettatori capissero il trauma di Big. Ho semplicemente pensato che fosse un episodio perfetto da fare per consentire al pubblico, agli spettatori di vedere quel trauma di Big e come esporre quel trauma.

SCADENZA: Kirk?

VOLPE: Devo essere d’accordo con Zahn lì. Penso che questo spettacolo andrà ovunque sia l’umore di Sterlin in quel momento, e detto questo, ovunque andrà, penso che toccherà ciò che sta succedendo nel mondo nel suo insieme.

Questo episodio è grande.

Dal punto di vista dell’ambito, tocca alcuni argomenti piuttosto pesanti e penso che sia ciò che amo di questo spettacolo. Che Sterlin con Blackhorse abbia deciso di umanizzare un po’ Kenny Boy e di farmi correre con Zahn per un intero episodio è stato davvero eccitante per me tirarmi fuori dal cantiere di salvataggio e, sai, lasciare che Kenny Boy iniziasse a vivere.

SCADENZA: In molti modi, questa è l’essenza dello spettacolo…

VOLPE: Sì, penso che la bellezza di Prenotazione Cani è qualunque cosa tocchi e ovunque vada, verrà dalla verità. Penso quando hai la verità come base e non rispondi a nessuno tranne a te stesso e agli altri scrittori che sono tutti suoi amici e la comunità. Parla da centinaia di anni. Quindi, qualunque cosa stia dicendo è importante e non sarà mai leggera. Penso che abbia preparato il terreno per qualsiasi cosa tu voglia, penso che tu possa vedere in questo spettacolo proprio ora. Non ci si può trattenere ora.

SCADENZA: A proposito di non trattenersi, Zahn sei forse una delle persone più impegnate di Hollywood in questo momento. Hai appena avuto Occhio di Falcoe hai Eco in arrivo su Disney+, hai Venti Oscurie hai Rez Cani. In una carriera che è durata decenni, come ci si sente con tutti questi progetti in corso in questo momento?

MCCLARNON: È bello essere desiderati. Come attore, lavori per questo per anni. Lavoro nel settore da 30 anni e sono finalmente arrivato a un punto in cui lavoro costantemente e le persone chiedono di me, e mi sento estremamente fortunato ad essere dove sono oggi.

È un sogno che si avvera. È davvero.

Spero che continui. Sto invecchiando un po’ ora, e mi sto divertendo, e questo è l’obiettivo principale, divertirmi e godermi la vita. Goditi quello che sto facendo e goditi il ​​processo. Per Res Dogs, questo episodio è stato uno dei momenti salienti. Si tratta di correre dei rischi e divertirsi, ed è quello che cerco di fare, e spero che si manifesti nel lavoro. Lo faccio davvero.

SCADENZA: Ragazzi, avete finito di girare la stagione 2, con il finale in arrivo il 28 settembre chiaramente. Qual è lo spillover di quello che è successo tra Big e Kenny Boy in questo episodio?

VOLPE: Beh, posso dire che dovrai guardare.

SCADENZA: Devi dirlo, è nel tuo contratto…

MCCLARNON: Siamo attori assunti e, se non siamo negli altri episodi, non siamo a conoscenza di quali siano quelle sceneggiature, sai? Quindi, non lo sappiamo. Forse si estenderà alla prossima stagione, ma per quanto ne so, sai, Kenny e Big vivono per essere amici intimi. Chissà cosa accadrà? Ho intenzione di arrestare Kenny adesso? Chi lo sa?

VOLPE: Chissà cosa succede nella vita? So che Kenny Boy potrebbe usare una doccia.

MCCLARNON: Forse Big torna indietro e riceve una specie di terapia con psilocibina da Kenny Boy, capisci? Forse Kenny Boy diventa il suo spirito guida.

SCADENZA: Blackhorse, vedremo altri episodi di questo tipo? Un’altra squadra tra Big e Kenny Boy?

BASSO: Lo spero. E spero di essere lì per scriverlo, dirigerlo e renderlo ancora più strano di quest’ultimo episodio.