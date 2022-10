Il regista di “Devil In The White City” Todd Field esce dalla serie Hulu – Scadenza

Hulu è ora alla ricerca di un nuovo regista e protagonista per la sua prossima serie limitata Il diavolo nella città bianca. Il regista Todd Field è l’ultimo a lasciare il progetto, hanno confermato le fonti a Deadline. Hulu ha rifiutato il commento.

L’uscita di Field segue la partenza della star e produttore esecutivo Keanu Reeves la scorsa settimana.

L’adattamento a lunga gestazione di Erik Larson Diavolo nella Città Bianca racconta la storia di Daniel H. Burnham, un architetto esigente ma visionario che corre per lasciare il segno nella storia con l’Esposizione Universale di Chicago del 1893, e il dottor HH Holmes, il primo serial killer moderno d’America e l’uomo dietro il famigerato “Castello dell’omicidio” costruito all’ombra della fiera.

La serie di otto episodi dovrebbe essere lanciata nel 2024, con l’inizio della produzione non previsto fino al prossimo anno.

La serie proviene da ABC Signature in associazione con Paramount Television Studios. I produttori esecutivi sono Martin Scorsese, Rick Yorn, Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson di Appian Way, Stacey Sher, Sam Shaw, Lila Byock e Mark Lafferty. Shaw sta scrivendo e fungerà da showrunner.

Il progetto è stato in varie fasi di sviluppo da quando DiCaprio ha acquistato i diritti cinematografici del libro nel 2010 e in precedenza lo aveva impostato come un film alla Paramount con Scorsese alla regia. Nel 2019, Hulu ha annunciato che stava sviluppando il progetto come una serie ad alto budget con la produzione esecutiva di DiCaprio e Scorsese.

Field ha ottenuto il successo della stagione dei premi per il suo film Catrame, che ha scritto e diretto al suo ritorno al cinema dopo 16 anni di assenza. Il film, presentato in anteprima mondiale alla recente Mostra del Cinema di Venezia, vede Cate Blanchett nel ruolo del personaggio fittizio del titolo Lydia Tár, la prima donna direttrice principale di una grande orchestra tedesca che è al culmine e alle prese con il suo genio, nuotando nell’abisso di esso e del tributo che ha su chi le è più vicino mentre gira uno scandalo #MeToo.

Lynette Rice ha contribuito a questo rapporto.