Il paziente è basato su una storia vera? L’ispirazione del thriller è stata esplorata

Steve Carell è meglio conosciuto per i suoi ruoli comici in film come The Office, Anchorman, Cattivissimo me e Minions, ma ora l’amato attore sta trasformando il suo talento nell’ultimo thriller di FX su Hulu.

Quel thriller è The Patient, che racconta la storia di un terapeuta che è tenuto prigioniero da uno dei loro pazienti che sembra essere un pericoloso serial killer.

Poiché la serie segue una serie di storie di vita reale su Hulu che sono state pubblicate nell’ultimo anno, come Dopesick, Pam & Tommy e The Dropout, molti si sono chiesti se The Patient sia basato su una storia vera.

Il paziente | Trailer ufficiale BridTV 10892 Il paziente | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/LpmMxXfBn-Y/hqdefault.jpg 1055332 1055332 centro 13872

La data di rilascio del paziente e l’anteprima della trama

Il paziente è arrivato su Hulu negli Stati Uniti martedì 30 agosto 2022.

Con Steve Carell, la serie racconta la storia di Alan Strauss, un terapeuta tenuto prigioniero da uno dei suoi pazienti, Sam Fortner (Domhnall Gleeson).

Sam si rivela un serial killer ma non è qui per uccidere Alan… ancora. Invece, ha una richiesta insolita, di tenere sotto controllo i suoi impulsi omicidi.

Con la sua stessa vita in pericolo, Alan deve rimuovere gli strati della compulsione omicida di Sam mentre approfondisce anche i suoi problemi repressi che hanno visto aprirsi una spaccatura all’interno della sua famiglia.

Ma il tempo stringe, tuttavia, e Alan deve trovare un modo per fermare Sam prima che diventi complice dei suoi omicidi o addirittura diventi lui stesso un bersaglio.

Il paziente © Suzanne Tenner | FX | Hulu

Il paziente è basato su una storia vera?

No, la storia di Alan Strauss e Sam Fortner non è basata su una storia vera specifica.

Parlando con Variety, gli showrunner di The Patient, Joel Fields e Joe Weisberg, hanno affrontato le loro ispirazioni e il processo creativo dietro la serie.

“Quando abbiamo avuto l’idea originale, il personaggio non era originariamente ebreo”, ha detto Joe. “E poi inizi, come sempre, a cercare modi per aggiungere specificità e profondità”.

“E abbiamo avuto quell’idea abbastanza rapidamente”, ha continuato. “Ma ci ha permesso di attingere alle cose delle nostre vite… [it] ha aggiunto solo alcune dimensioni ed è diventato davvero molto più divertente scrivere in un certo modo dopo.

Il paziente © Suzanne Tenner | FX | Hulu

Casi simili si sono verificati nella vita reale

Sebbene The Patient non sia basato su casi specifici, eventi simili si sono verificati nel mondo reale.

Nel luglio 2022, appena un mese prima del rilascio di The Patient, una terapeuta è stata rapita e torturata dal suo paziente di 20 anni Tzvi Allswang dopo una visita a casa secondo Distractify.

Il terribile calvario è terminato quando Allswang è stato colpito alla testa dalla polizia ed è attualmente trattenuto in custodia dopo essere sopravvissuto alla sparatoria.

Secondo il Daily Mail, ad Allswang è stato negato il legame e non gli è permesso avere alcun contatto con il terapeuta che ha rapito.

Il caso della vita reale può presentare una terapeuta donna, ma le somiglianze tra quella storia e quella raccontata ne Il paziente sono sorprendenti.

Il paziente © Suzanne Tenner | FX | Hulu

The Patient è ora disponibile per lo streaming su Hulu dopo il rilascio il 30 agosto 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, Rhaenyra Targaryen diventa regina in House of the Dragon?