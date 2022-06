Il Grande è una delle gemme nascoste di Hulu

The Great, con Elle Fanning e Nicholas Hoult, è uno spettacolo di cui non molte persone sembrano parlare, ma è una delle gemme nascoste di Hulu.

Quanto segue contiene spoiler per The Great, ora in streaming su Hulu.

di Hulu Il grande è la commedia oscura di cui nessuno sembra parlare. La serie, su una donna alla ricerca di diventare imperatrice della Russia, usa la satira e il dialogo moderno per tessere una storia sulle realtà che deve affrontare per conquistare una società feudale del 18° secolo. La serie sa chi è il suo pubblico e non ha paura di confrontarsi con la sua violenza e stravaganza.

Il grande segue la giovane Caterina la Grande (Elle Fanning) mentre cerca di prendere la corona dal marito, l’imperatore di Russia, Pietro III (Nicholas Hoult). Catherine è una giovane donna intelligente e protetta che impara rapidamente che suo marito non è solo violento ma anche altamente incompetente e sta portando la Russia nella terra. Inizia a fare un piano, prendendo idee dai filosofi europei e nozioni sui diritti umani (che all’epoca erano controverse) in modo da poter un giorno prendere il sopravvento. Tuttavia, le sue idee progressiste non sono accolte bene in tribunale. Non ha a che fare solo con il marito brutale, ma anche con la chiesa conservatrice, i nobili altezzosi e le loro idee arretrate su come gestire un paese.

Uno dei punti di forza dello spettacolo deriva dal bilanciare la depravazione e la superficialità della classe superiore con la condivisione delle loro lotte personali a volte riconoscibili, specialmente quando si tratta di Catherine e Peter. Pietro III è l’incarnazione del privilegio del maschio bianco. Non gli è mai stato detto di no in vita sua (dal momento che quelli che lo fanno spesso finiscono per morire) e pensa che il mondo ruoti attorno a lui. A Peter piace anche lo spargimento di sangue ed è noto per scoppiare in attacchi spontanei di violenza, che a volte sono alla pari con la carneficina vista su I ragazzi. Tuttavia, con l’apparizione di Catherine, inizia a cambiare. Mostra l’occasionale momento di tenerezza ed è sinceramente entusiasta di essere un padre, ma non cambia il modo in cui è ancora una persona orribile.

D’altra parte, Catherine inizia come una giovane donna idealista che affronta rapidamente la realtà della sua situazione. In tal modo, si rende conto che può fare meglio di Peter nel governare la Russia. Questo la mette in viaggio verso un impenitente viaggio per ottenere il potere. Anche se non lo vuole solo per se stessa, vuole migliorare la vita di ogni russo. Ha anche in programma di introdurre riforme per porre fine alla servitù della gleba ed educare le masse. Catherine sogna in grande e farà di tutto per ottenere ciò che vuole, indipendentemente da chi si mette sulla sua strada. Si definisce persino “cagna dell’imperatrice” e dice di essere “terrificante”, il che è delizioso nel suo netto contrasto con il suo aspetto.

Il grande non è per tutti, ma per coloro che sono disposti a sopportare la sua stupidità e il suo disagio, offre uno spettacolo infernale. A differenza di altri drammi in costume, come il prim e il vero e proprio Abbazia di Downton, tende a essere ridicolo e stravagante. Hoult e Fanning si comportano perfettamente nei loro ruoli. La moscolatura sociopatica di Peter e l’ottimistica brama di potere di Catherine collaborano in qualche modo per fare un commento sulla vita aristocratica. Mentre la commedia e la satira sono impeccabili, lo spettacolo può anche diventare incredibilmente oscuro a causa delle frequenti morti e degli abusi sessuali.

Catherine ha chiaramente il suo lavoro ritagliato per lei e, diventando la sovrana della Russia, impara alcune dolorose lezioni lungo la strada. Attraverso le azioni di Catherine, la serie fa emergere le sfide che le donne devono affrontare se vogliono prendere il potere, specialmente ora che è incinta nella seconda stagione. La sua gravidanza rende la sua situazione sempre più complessa. Complessivamente, Il grande è, in effetti, fantastico. Offre una commedia satirica oscura che lascia il pubblico desideroso di più di questo circo di bellezza e spargimento di sangue.

Le prime due stagioni di The Great sono disponibili per lo streaming su Hulu.