Il gioco Only Murders in the Building Son of Sam è reale? Origine esplorata

Se non si tratta di pile tie-dye su cui ossessionarsi, allora è un nuovo divertente gioco di società a cui i fan sono rimasti affascinati da Hulu e Solo omicidi nell’edificio di Disney Plus.

Il gioco di Oliver’s Son of Sam sembra davvero molto divertente, ma è un gioco vero? Riveliamo se il gioco esiste già nel mondo reale e discutiamo dell’origine del suo nome.

Creata da Steve Martin e John Hoffman per Hulu, Only Murders in the Building è una commedia poliziesca con Steve, Martin Short e Selena Gomez nei panni di residenti nell’edificio titolare che condividono la passione per il vero crimine.

Il gioco di Oliver’s Son of Sam – È reale?

Durante Only Murders in the Building Episode 5, intitolato The Tell, Oliver ospita un party game chiamato Son of Sam, tuttavia, il gioco non è reale ed è stato inventato per la serie.

Le regole: a tutti viene distribuita una carta e solo una persona riceve la carta Figlio di Sam. Dopo che le carte sono state distribuite, le luci si spengono, incoraggiando la persona che ha ricevuto la carta Figlio di Sam, o l’assassino del gioco, a pizzicare qualcuno. Dopo che le luci sono state riaccese, la vittima pizzicata finge di morire e il resto del gruppo deve capire chi è l’assassino.

Di natura semplice, il gioco di carte Son of Sam sembra che possa esistere nel mondo reale, tuttavia, il nome del gioco è in realtà basato su un serial killer nella vita reale.

Only Murders In The Building – “The Tell” – Episodio 205 – Mabel ospita una festa per un pubblico di artisti eclettici che ha anche un doppio scopo per fumare un bugiardo in mezzo al trio. Oliver fa affidamento su un gioco di società e su un’era che secondo lui tira fuori il meglio di lui per scoprire la verità e qualsiasi potenziale killer psicopatico. Oliver (Martin Short), mostrato. (Foto di: Craig Blankenhorn/Hulu)

Chi è il figlio di Sam?

L’estate del 1976 fu un periodo straziante per i newyorkesi poiché le notizie di un uomo non identificato che sparavano e uccidevano civili innocenti viaggiavano velocemente.

Le giovani donne furono prese di mira, la maggior parte delle quali sedute nelle loro auto parcheggiate, e la follia omicida continuò fino all’autunno del 1977.

David Richard Berkowitz ha confessato tutti e otto gli omicidi dopo essere stato arrestato ed è stato soprannominato il Figlio di Sam.

L’assassino ha ricevuto il soprannome perché ha affermato che il suo vicino, Sam, aveva un cane demone che gli aveva ordinato di eseguire le uccisioni.

Netflix ha pubblicato un documentario informativo sul serial killer, intitolato The Sons of Sam: A Descent into Darkness, disponibile per lo streaming ora.

Di recente ho visto molti programmi TV, la maggior parte dei quali erano supereroi o soprannaturali. Ma c'è qualcosa di speciale in Only Murders In The Building e l'episodio di questa settimana è stato fantastico. Voglio interpretare Son Of Sam con alcuni amici. pic.twitter.com/cIBl6D8PzC — Roy 'Motombo' Turner 🤘🤘 (@motombo87) 20 luglio 2022

I fan reagiscono al party game

Molti fan hanno desiderato che il gioco di Son of Sam dell’episodio 5 fosse reale e molte persone sono ansiose di giocarci alla prossima festa.

Il fandom ha anche paragonato la premessa del gioco al popolare gioco di deduzione sociale di InnerSloth Among Us.

SOLO OMICIDI NELL'EDIFICIO mi ha fatto sperare che Son of Sam fosse un vero gioco — Jakey Emmert (@Jakeyin612) 21 luglio 2022

Mi sono schiaffeggiato perché ho visto Martin Short che giocava al gioco Son of Sam in SOLO OMICIDI NELL'EDIFICIO e ho detto ad alta voce "oh mio dio è Among Us" – abitare. dalton. ripetere. (@dauntlessdalton) 19 luglio 2022

Solo Murders in the Building è ora in streaming su Hulu.

