Il finale di The Bear spiegato con le possibilità della seconda stagione

**Attenzione – Spoiler avanti per The Bear**

FX L’orso La prima stagione è andata in onda nella sua interezza su Hulu e i fan l’hanno già guardata in modo abbuffato e hanno iniziato a sostenere un’altra stagione.

Spieghiamo la fine della Stagione 1, check-in attivo Gli orsi Stato di rinnovo della stagione 2 e fornisci una guida all’episodio per la stagione 1 se non l’hai ancora vista.

Creato da Christopher Storer per Hulu e interpretato da Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Richard Esteras, Ayo Edebiri e altri, commedia L’orso segue un giovane chef di talento che torna a Chicago per aiutare a gestire la paninoteca della sua famiglia.

Spiegazione del finale della prima stagione di The Bear

Il finale di stagione di L’orso vede Carmy con molto sulle spalle dopo la morte di suo fratello Michael.

Oltre a cercare di capire perché Michael stesse mandando soldi alla KBL, il ristorante è anche a corto di personale dopo che Sidney e Marcus se ne sono andati.

Dopo aver subito un altro attacco di panico, Carmy legge una lettera lasciata da Michael che lo incoraggia a rimettere nel menu gli spaghetti firmati dalla famiglia, e dopo aver tirato fuori la passata di pomodoro per iniziare a cucinare la ricetta lasciata nella lettera, Carmy scopre la scorta nascosta di Michael. di soldi nelle lattine.

Diventa evidente che Michael ha lasciato a Carmy i soldi per creare qualcosa di speciale con esso, e invece di mettere i fondi in The Original Beef of Chicagoland, Carmy decide di chiudere il ristorante di famiglia e ricominciare da capo con The Bear.

Le possibilità della stagione 2 dell’orso

Nel momento in cui scrivo, FX né Hulu hanno annunciato il rinnovo o la cancellazione di L’orsononostante la Stagione 1 abbia indubbiamente creato un altro capitolo.

Mentre la piattaforma probabilmente attenderà una notevole quantità di tempo per rivedere le valutazioni prima dell’annuncio della stagione 2, i fan stanno sicuramente sostenendo un’altra stagione.

In poche parole, questo fan è stato solo uno dei tanti che ha chiesto direttamente a FX di dare il via libera a una seconda stagione:

Guida agli episodi della prima stagione di The Bear

L’orso ha otto episodi per completare la sua stagione di debutto su Hulu e tutte le puntate sono uscite contemporaneamente giovedì 23 giugno 2022.

Ogni episodio dura circa 30 minuti, che è un tempo di esecuzione abbastanza breve per gli episodi sulla piattaforma di streaming.

Di seguito, abbiamo evidenziato tutti i titoli degli episodi per aiutarti a navigare nel tuo binge-watch:

Episodio 1: Sistema

Episodio 2: Mani

Episodio 3: Brigata

Episodio 4: Cani

Episodio 5: Sheridan

Episodio 6: Cerere

Episodio 7: Revisione

Episodio 8: braciole