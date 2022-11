Il film “The Drop” dei fratelli Duplass, Sarah Adina Smith ottiene la data della prima di Hulu – Scadenza

ESCLUSIVO: Hulu ha annunciato che la dark comedy R-rated La caduta dei produttori esecutivi Mark e Jay Duplass si inchineranno allo streamer il 13 gennaio. Nuovi fotogrammi da Hulu Original, con Anna Konkle (PENNA15) e Jermaine Fowler (Venendo 2 America), si trovano sopra e sotto.

Diretto da Sarah Adina Smith (Uccelli del paradiso, Mal cuore di Buster), La caduta segue Lex (Konkle) e Mani (Fowler), una giovane coppia felicemente sposata, che gestisce la panetteria artigianale dei loro sogni a Los Angeles ed è entusiasta di mettere su famiglia insieme. Un viaggio in un resort su un’isola tropicale per il matrimonio di un amico, in coincidenza con il ciclo di ovulazione di Lex, sembra l’occasione perfetta per concepire. Ma le buone vibrazioni e le grandi speranze vengono interrotte quando, poco dopo il loro arrivo in paradiso, Lex fa cadere accidentalmente la sua amica (Aparna Nancherla, Festa di ricerca) bambino di fronte a tutti i loro amici. Il paradiso diventa purgatorio per la nostra coppia mentre recriminazioni, aggressioni passive e vecchie ferite iniziano a permeare la riunione dell’isola e gettano il futuro di Mani e Lex in una profonda incertezza.

L’ensemble di Pic comprende anche Jillian Bell (Via Salto 22), Utkarsh Ambudkar (Brittany corre una maratona), Elisha Henig (Il peccatore), Jennifer Lafleur (No), Joshua Leonard (Il progetto della strega di Blair) e Robin Thede (Uno spettacolo di schizzi di Black Lady). Smith e Leonard hanno co-scritto la sceneggiatura e prodotto il film insieme a Jonako Donley, Mel Eslyn, Shuli Harel, Tim Headington e Lia Buman.

I Duplass Brothers hanno anche recentemente prodotto l’esordio alla regia di Eslyn Biosfera – che ha Mark Duplass al fianco di Sterling K. Brown – tra gli altri progetti. Quel film è stato acquisito per l’uscita nelle sale nel 2023 da IFC Films e sarà trasmesso in streaming esclusivamente su AMC + dopo il suo tempo nelle sale.

Altri film originali di Hulu in uscita includono la commedia soprannaturale per adolescenti Darby e i morti e È una meravigliosa abbuffata – il sequel della commedia del 2020 dello streamer L’abbuffata — rispettivamente il 2 e il 9 dicembre.

Hulu

Hulu