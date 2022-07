Il fan di American Horror Stories è ansioso per l’uscita della seconda stagione nel Regno Unito

I fan di American Horror Stories negli Stati Uniti si stanno godendo la stagione 2 della serie spin-off, ma i fan del Regno Unito lo sono una volta di nuovo dietro.

Riveliamo ciò che i fan britannici stanno dicendo sull’uscita inafferrabile della seconda stagione nel Regno Unito e discutiamo su quale piattaforma è probabile che andrà in onda la seconda stagione.

Creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk per FX su Hulu, American Horror Stories è una serie antologica spin-off di American Horror Story, che segue una storia diversa in ogni episodio con protagonisti Matt Bomer, Denis O’Hare, Dylan McDermott e Jamie Brewer. , e altro ancora.

I fan del Regno Unito stanno diventando impazienti per la seconda stagione di American Horror Stories

Ora che negli Stati Uniti sono stati trasmessi due episodi della seconda stagione, i fan britannici stanno diventando impazienti e chiedono direttamente alla Disney quando la seconda stagione andrà in onda nel Regno Unito.

Un utente ha parlato di come sperano che la Disney non ritarderà l’arrivo della seconda stagione fino a settembre, riferendosi al ritardo dell’anno scorso.

Un altro utente ha chiesto alla Disney di confermare se la stagione 2 sarebbe arrivata su Disney Plus come il suo predecessore.

È meglio che non ritardino la stagione 2 delle storie dell'orrore americane fino a settembre per il Regno Unito e l'Irlanda come l'anno scorso sono così stufi di ritardare i contenuti nel Regno Unito e in Irlanda — Joseph (@Josephhegs04) 26 luglio 2022

@DisneyPlusHelp La seconda stagione di American Horror Stories sarà su Disney+ nel Regno Unito e quando?? — Vince (@CultLeader_01) 20 luglio 2022

La stagione 2 probabilmente seguirà su Disney Plus

La seconda stagione di American Horror Stories alla fine uscirà nel Regno Unito ed è probabile che andrà in onda su Disney Plus, tuttavia, i fan dovranno aspettare ancora un po’ per un annuncio poiché nessuna data di uscita è stata confermata dalla Disney né dal creatore dello show Ryan Murphy. .

La prima stagione di American Horror Stories è stata aggiunta alla sezione Star di Disney Plus, il che significa che la seconda stagione dovrebbe seguire la stessa piattaforma per gli spettatori del Regno Unito.

Sfortunatamente, la prima stagione ha ricevuto un ritardo nell’arrivo su Disney Plus nel 2021, ma è probabile che la stagione 2 arriverà sulla piattaforma nel terzo trimestre.

Conteggio episodi della seconda stagione di American Horror Stories

La stagione 2 di American Horror Stories ha otto episodi per completare questa serie e seguirà lo schema del rilascio settimanale su FX su Hulu ogni giovedì.

Dopo il debutto dell’episodio 1 della seconda stagione, FX su Hulu ha mescolato l’ordine degli episodi di American Horror Stories, il che significa che il terzo episodio sarà ora intitolato Drive.

Seguendo il programma di rilascio annunciato, questo pone il finale della seconda stagione di American Horror Stories giovedì 8 settembre 2022.

Di seguito, abbiamo evidenziato i titoli degli episodi della Stagione 2 e tutte le date di uscita da tenere in considerazione:

Episodio 1: Casa delle bambole – 21 luglio 2022

– 21 luglio 2022 Episodio 2: Aura – 28 luglio 2022

– 28 luglio 2022 Episodio 3: Viaggio – 4 agosto 2022

– 4 agosto 2022 Episodio 4: Lattaie – 11 agosto 2022

– 11 agosto 2022 Episodio 5: Bloody Mary – 18 agosto 2022

– 18 agosto 2022 Episodio 6: Lifting – 25 agosto 2022

– 25 agosto 2022 Episodio 7: Necro – 1 settembre 2022

– 1 settembre 2022 Episodio 8: Lago – 8 settembre 2022

Di Jo Craig

La seconda stagione di American Horror Stories è ora in onda su FX e Hulu.

