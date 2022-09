Il cast e gli sceneggiatori di The Handmaid’s Tale parlano della quinta stagione a Toronto – Scadenza

Il racconto dell’ancella il cast e la troupe erano in forze al Toronto Film Festival giovedì sera per la prima mondiale dei due primi episodi della quinta stagione prima della loro uscita su Hulu negli Stati Uniti il ​​14 settembre.

In una sessione di domande e risposte dopo la proiezione, il creatore Bruce Miller ha annunciato che la sesta e ultima stagione aveva avuto il via libera.

Miller è stato raggiunto sul palco dal produttore esecutivo Warren Littlefield, dall’attrice protagonista Elisabeth Moss, che dirige questa stagione, e da altri membri chiave del cast Yvonne Strahovski, Max Minghella, Bradley Whitford, OT Fagbenle, Amanda Brugel e Sam Jaeger.

“È un onore mostrarlo qui a Toronto, dove abbiamo girato lo spettacolo”, ha detto Moss, aggiungendo che la stagione 5 è stata la più difficile da realizzare finora a causa della sua scala più ampia e della sfida di girare durante l’inverno durante il Pandemia di covid.

Riprendendo le scene finali della quarta stagione, il nuovo spettacolo si apre subito dopo la brutale uccisione del co-fondatore e comandante di Gilead Fred Waterford da parte di June Osborne e di altre ancelle nella terra di nessuno al confine con il Canada.

Moss ha rivelato che la sfida della recitazione e della regia l’aveva costretta a pensare al suo ruolo di June in modo più approfondito.

“Mi sono sempre chiesta se mi avrebbe distratto dalla performance e dalla recitazione e ho scoperto con gioia che ha approfondito la mia comprensione di June”, ha detto.

“Normalmente, ad essere onesti, quando recito, non presto molta attenzione. Non faccio niente del pensiero che dovresti fare tu,” disse ridendo. “Ma quando sei un regista, devi pensarci, devi parlare con gli sceneggiatori e gli attori, quindi ho scoperto di aver lavorato molto di più come attore come regista”.

La quinta stagione vede la moglie di Waterford, Serena Joy, vestire i panni del marito come principale bête noir di giugno. Strahovski, che interpreta il personaggio, ha detto che è stato “divertente” portarla in un nuovo viaggio, anche se le è mancato il fatto di non avere Joseph Fiennes sul set nel ruolo di Waterford.

“Ci sono così tante cose succose da fare con questo personaggio. Questa è una configurazione entusiasmante per questa stagione”, ha detto.

“Ma direi di non lasciarti ingannare, perché abbiamo davvero avuto l’opportunità di esplorare davvero, oserei dire, la storia d’amore di ‘Giulietta e Giulietta’ che è la relazione di June e Serena quest’anno, [with] nuove altezze e profondità”.

Whitford, che torna nei panni dell’imprevedibile personaggio del comandante Lawrence, ha ricordato come aveva incontrato Moss per la prima volta sul set di L’ala ovest quando aveva 17 anni. Ha detto che ora vederla dietro la telecamera lo ha riempito di orgoglio.

“Ricordo solo questo ragazzo in bilico… e poi incontro questa donna e ho questa incredibile esperienza creativa e sono così orgoglioso di lei. Mi sento come mi sento per i miei figli adulti, è come, ‘Non riesco a credere dove sei diventato'”, ha detto.

“Ci sono molte cose nell’essere un attore che sono davvero umilianti e corrosive. Perché sei una pedina in una storia e in qualche modo sviluppi questa psicologia della sottomissione”, ha continuato.

“Vedere un attore dire che posso prendere ciò che la recitazione mi ha dato, l’istinto per sapere quando un momento sta funzionando e posso assumermi più responsabilità per la storia e per farlo, [it’s] come Gesù Cristo», disse.

Minghella ha elogiato la capacità di Moss di guidare sul set e destreggiarsi tra il suo ruolo e la regia del resto del cast.

“Siamo tutte persone strane. Tutti noi quassù siamo piuttosto eccentrici, e tutti abbiamo le nostre cose, e le nostre particolari psicologie ed ego, e lei è così elegante”, ha detto.

“C’è una scena nel secondo episodio in cui ha a che fare con tutti noi e lo fa senza sforzo. E questa è una parte davvero difficile della regia. L’ho fatto molto, molto brevemente, ma penso che una delle parti più difficili sia l’aspetto della leadership e la creazione di un ambiente in cui tutti non solo si sentano bene, ma possano fare del proprio meglio. Ha questa capacità di estrarre qualcosa che è così vulnerabile.

Il racconto dell’ancella premessa di un mondo in cui le donne sono private dei loro diritti riproduttivi ha assunto una nuova risonanza alla luce del ribaltamento di giugno di Roe v. Wade

Miller ha detto, tuttavia, che questo evento non era stato inserito direttamente nella quinta stagione perché era stato completato al momento della sentenza a giugno. Ha accreditato la scrittrice Margaret Atwood per la natura preveggente dello spettacolo.

“Margaret Atwood e il suo romanzo sono davvero responsabili di questo. Partiamo da un territorio che era predittivo quando è uscito 30 anni fa ed è predittivo ora”, ha affermato.

“Tutte quelle domande che ha proposto sulle donne e sui diritti riproduttivi, sulle donne e sulla loro autonomia corporea, sono ancora in gioco. È davvero la preveggenza di Margaret Atwood e di noi essere a nostro agio, fare affidamento su di lei e sulla sua abilità nella storia.

Oltre ad annunciare la sesta stagione, Miller ha anche rivelato alcuni dettagli sui suoi piani per un adattamento del romanzo di Atwood del 2019 I Testamenti, un seguito di Il racconto dell’ancella incentrato sul personaggio di zia Lydia.

“Sto pensando a I Testamenti in termini di ciò che sto facendo qui, per cercare di non renderlo impossibile da fare, sai uccidere le persone di cui avremmo bisogno”, ha detto.

“Quando Margaret ha iniziato a scrivere [The Testaments], mi ha dato un elenco di persone che non potevo uccidere e anche un elenco di nomi che dovevamo avere certe persone. Fortunatamente, Margaret me ne parla da alcuni anni, quindi quella roba che sarebbe stata un precursore I Testamenti era già stato incorporato nel nostro spettacolo.