Il cast di Orville pesa sulla stagione 4 mentre i fan sperano in un rinnovo

La fantascienza è in buona salute al momento.

Sul grande schermo, registi come Jordan Peele si stanno immergendo nel genere popolare mentre spettacoli come The Orville sono andati alla grande in TV.

Creata e interpretata da Seth MacFarlane, questa fantascienza americana fonde magistralmente commedia e dramma, offrendo una storia di Ed Mercer in una serie di esilaranti avventure del 25° secolo. Rievoca i giorni di gloria di Star Trek mentre innegabilmente sposta in avanti il ​​genere per cui ha una così chiara passione.

Il fandom è così appassionato che non fa mai male guardare avanti e considerare cosa potrebbe esserci in lontananza. Con questo in mente, consideriamo ciò che i creativi a bordo del progetto hanno detto su una potenziale stagione 4 di The Orville.

Il cast di Orville vuole la stagione 4

Durante una conversazione con The Hollywood Reporter, Seth MacFarlane ha rivelato che lui e il resto del cast di The Orville sono entusiasti di intraprendere la stagione 4.

Ha detto: “Mi piacerebbe. So che l’intero cast ci spera. È un grande punto interrogativo per molte ragioni. Non è uno spettacolo poco costoso da produrre. Richiede un budget ambizioso. Ma il rovescio della medaglia è che non è più ambizioso della metà degli altri programmi in streaming in televisione”.

Ha aggiunto: “Dipenderà davvero dalla risposta del pubblico, dal fatto che lo spettacolo venga scoperto”.

Hulu deve ancora annunciare un rinnovo della stagione 4, ma vale la pena notare che la stagione 3 non si concluderà fino a giovedì 4 agosto 2022. Quindi, probabilmente è un po’ troppo presto per aspettarsi notizie concrete.

Tuttavia, e rafforzando ciò che Seth MacFarlane ha detto sulle speranze del cast, Winter is Coming ha chiesto a Penny Johnson Jerald (che interpreta la dottoressa Claire Finn) cosa può anticipare sul futuro e ha semplicemente detto “dacci un’altra stagione!”

Red Shirts Always Die riporta che il cast è stato sciolto dai contratti ma è ovvio che c’è il desiderio di continuare.

I fan sperano che The Orville venga rinnovato

Tornando a quanto detto da Seth, la risposta del pubblico è molto importante.

Fortunatamente, i fan hanno già espresso le loro speranze di più su Twitter e la campagna hashtag #RenewtheOrville sta facendo pressione su Hulu affinché prenda la decisione giusta.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Ehi, ricorda quando tutti dicevano: “Perché la terza stagione di #TheOrville sta impiegando così tanto tempo?” È perché stavano facendo la miglior dannata televisione in televisione, ecco perché. Ogni settimana mi asciugo le lacrime mentre contemporaneamente raccolgo la mascella dal pavimento.#RenewTheOrville pic.twitter.com/ny7oTlLY0B — Rob Logan (@TheRobLogan) 21 luglio 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro L’Orville ha sicuramente bisogno di essere rinnovato per una quarta stagione. Le prime 2 stagioni sono state fantastiche, ma questa terza stagione è stata su un altro livello.#RenewTheOrville #TheOrville — 🎮Shawn🎮 (@ShawnNorris93) 19 luglio 2022

‘Si parla di un film’

Peter Macon (che interpreta Bortus) si è recentemente seduto con Small Screen e ha rivelato che si parla persino di un film.

“Ero a [Seth MacFarlane’s] house qualche tempo fa ed era tipo ‘Stagione 4, Stagione 4, Stagione 4′”, ha rivelato, prima di dire “si parla di un film”.

In linea con le aspirazioni degli altri membri del cast, ha aggiunto: “Spero certamente che questa non sia la fine perché ci è voluto così tanto tempo per rinnovare e girare la stagione 3, sai, ci è voluto molto tempo”.

The Orville è in streaming su Hulu e Disney+.

