Il capo della Disney Bob Chapek vede un percorso chiaro per Hulu per fondersi con Disney+ una volta completata l’acquisizione di Comcast – Scadenza

Il CEO della Disney Bob Chapek, dopo un blitz promozionale alla conferenza D23 dell’azienda lo scorso fine settimana, ha ribadito molti di quei messaggi per un pubblico di Wall Street, ma ha avuto un tono più definitivo che mai nel delineare il futuro di Hulu.

Parlando alla Goldman Sachs Communacopia & Tech Conference, Chapek ha osservato che mentre Hulu è gestito da Disney dal 2019, combinandolo con Disney+ dovrà aspettare a causa degli interessi finanziari di Comcast nel servizio. Secondo i termini di un accordo raggiunto dalle società quando la Disney ha acquisito la maggior parte della 21st Century Fox, la Disney può rilevare Comcast all’inizio del 2024. Chapek ha detto che “mi piacerebbe” eseguire l’acquisizione prima, ma ha indicato che Comcast non è in fretta. Stime recenti hanno fissato il valore della partecipazione a $ 27,5 miliardi e non è probabile che quel numero diminuisca durante un’era in cui le risorse di streaming continuano ad essere apprezzate.

“La cosa di cui ti preoccupi quando sei Disney è l’attrito del marchio, con alcuni dei contenuti che potremmo avere nell’intrattenimento generale”, ha detto Chapek. “Sono stupito ogni giorno in questo lavoro di quanto sia elastico il marchio Disney. Vorrei dirti che non abbiamo avuto alcun contraccolpo in termini di inclusione di quel contenuto di intrattenimento generale in una proposta di streaming a marchio Disney” in territori al di fuori degli Stati Uniti “Non sto dicendo che sarebbe stato ricevuto esattamente così negli Stati Uniti, ma ci dà qualche ragione per credere che abbiamo più gradi di libertà di quanto chiunque avrebbe mai sospettato.

Secondo l’ultimo rapporto trimestrale, la Disney ha affermato che Disney+ contava fino a 152,1 milioni di abbonati e Hulu 46,2 milioni. Disney+ è globale, mentre Hulu rimane solo negli Stati Uniti Nelle precedenti apparizioni pubbliche e interviste alla stampa, tra cui alcune lo scorso fine settimana al D23 (e questa intervista con Deadline), Chapek ha assunto un tono più cauto riguardo alla fusione di Hulu e Disney+. Ma riunirli è stato a lungo atteso da molti addetti ai lavori e osservatori del settore e corrisponderebbe alle strategie in atto presso Warner Bros Discovery, Paramount Global e altre società man mano che il mercato dello streaming matura. Il trasloco sbloccherebbe anche significativi risparmi sui costi.

Allo stesso tempo, il compito di mettere la programmazione come un dramma distopico Racconto di un’ancella, film commedia di attualità come Piano B e La stagione più felice o titoli F/X taglienti come storia dell’orrore americana insieme ai film Pixar o ad altre tariffe classificate come PG ha sempre rappresentato una sfida unica. Tuttavia, Chapek ha affermato di essere convinto dal feedback dei consumatori e dai dati aziendali che tale offerta potrebbe essere lanciata e “non essere soggetta al rifiuto degli organi da parte del consumatore”.

Continuare a guadagnare scala in streaming rimane un obiettivo strategico chiave per Disney. Mentre nel complesso ora ha più abbonamenti totali di Netflix, molti clienti si abbonano a più di uno dei suoi servizi, mentre la base di Netflix di oltre 220 milioni non è duplicata. Oltre ad aiutarlo a crescere, Chapek ha affermato che una combinazione potrebbe ridurre al minimo quello che ha chiamato “attrito dei consumatori” derivante dal tentativo di alternare tra due diverse app di streaming. “A lungo termine, possiamo evitarlo e il 2024 non è così lontano”, ha affermato.

Anche negli Stati Uniti, la Disney ha riallineato la sua programmazione con l’obiettivo di rifornire Disney+ con più titoli non direttamente collegati ai suoi cinque pilastri originali di Marvel, Pixar, Lucasfilm, National Geographic e Disney. Ha spostato i pilastri della ABC come Dancing with the Stars e Black-ish allo streaming, dopo aver visto una sintonizzazione significativa e nuovi abbonamenti per i docuserie dei Beatles di Peter Jackson Riprendere l’autunno scorso.

Il prezzo è stato un altro argomento importante durante la sessione di 40 minuti. Alla domanda su quale tipo di aumento dei prezzi potrebbe essere possibile lungo la linea, anche se la società si appresta a implementare il suo secondo importante aumento entro la fine dell’anno, Chapek ha detto che non si aspettava un aumento dell’abbandono. Pertanto, ha suggerito, potrebbero essere presto in arrivo ulteriori aumenti. “È ciò che sopporterà il mercato, che è un riflesso diretto del prezzo/valore, e penso che siamo molto sottovalutati rispetto al valore che forniamo”, ha affermato. “Dobbiamo ai nostri azionisti cercare di farlo riconoscere”.

I dati dei quasi 3 anni di Disney+ e il percorso di ESPN+, lanciato a maggio 2018, aiuteranno a prendere decisioni informate sui prezzi, ha affermato Chapek.

Disney il prossimo mese aumenterà a $ 10,99 per il piano senza pubblicità, prima del lancio di un livello supportato dalla pubblicità. Gli abbonati che vogliono continuare a pagare $ 7,99 per Disney+ potranno farlo fintanto che non gli dispiacerà guardare gli annunci. Il livello senza pubblicità di Hulu, nel frattempo, sta salendo a $ 14,99 al mese da $ 12,99 e la sua versione supportata da pubblicità passerà a $ 7,99 da $ 6,99. ESPN+ ha dichiarato a luglio che la sua versione unbundle stava balzando di quasi il 40%, da $ 6,99 a $ 9,99.

Sebbene un po’ di shock adesivo sia inevitabile, Chapek ha affermato che il prezzo da cui è iniziato Disney+ – $ 6,99 a novembre 2019 – è “assurdo” in retrospettiva e fa sembrare drastici i confronti. Nell’aprile 2019, quando la Disney ha annunciato il prezzo originale di Disney+, suscitando udibili sussulti tra Wall Street e la folla dei media presenti, il livello di investimento nella programmazione non era quello che è diventato, ha affermato Chapek. Tuttavia, arrivare vicino alla fascia bassa del mercato dello streaming “ci ha aiutato ad arrivare dove siamo, con quegli enormi numeri secondari”, ha riconosciuto. “È difficile credere che siamo stati solo in questi tre anni.”